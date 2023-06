Vuoden orkesteri -kategoriassa on 10 ehdokasta, ja voittaja valitaan yleisöäänestyksellä.

Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari on Nicholas Collon.

Radion sinfoniaorkesteri on nimitetty Gramophone-palkintoehdokkaaksi Vuoden orkesteri -sarjassa. Perinteikkäät Gramophone-palkinnot jakaa äänilevyjulkaisu Gramophone. Vuoden orkesteri -sarja on palkintokategorioista ainoa, jonka voittaja valitaan nyt julkaistujen ehdokkaiden joukosta yleisöäänestyksellä. Äänestysaika on 12.6.–7.9.2023.

Vuoden orkesteri -palkintokategoriassa on ehdolla kaikkiaan kymmenen orkesteria. Niistä nimekkäimpiin kuuluvat Berliinin filharmonikot, Chicagon sinfoniaorkesteri, Lontoon filharmonikot ja Orchestre de Paris.

Suomalaisittain kiinnostavia ovat RSO:n lisäksi esimerkiksi juuri Orchestre de Paris, jonka musiikillinen johtaja on Klaus Mäkelä, ja BBC:n filharmonikot, jonka ylikapellimestari on John Storgårds, sekä Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, jonka päävierailija on Tarmo Peltokoski.

Vuoden orkesteri -palkinto on poikkeus Gramophone-palkintojen joukossa, sillä suurin osa palkinnoista jaetaan vuosittain klassisen musiikin levytyksille eri kategorioissa. Niiden ehdokkaina ja voittajinakin on viime vuosina ollut myös suomalaisia. Tämän vuoden levypalkintoehdokkaita ei ole vielä julkistettu.