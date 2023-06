”San Franciscon sinfoniaorkesterin oopperatriumfi on kuolemanjälkeinen kunnianosoitus säveltäjä Kaija Saariaholle”, otsikoi San Francisco Chronicle -sanomalehti viikonloppuna arvionsa Saariahon Adriana Mater -oopperasta

Orkesteri esitti Saariahon toisen oopperan Adriana Materin (2005) vain noin viikko Saariahon kuoleman jälkeen. Saariaho kuoli 70-vuotiaana vaikeaan sairauteen 2. kesäkuuta, oopperan kolme esitystä olivat 8.–11. kesäkuuta.

”Pitkään suunnitellusta tapahtumasta tuli muistojuhla niin pikaisesti, että tieto säveltäjän kuolemasta ilmoitettiin irtolehdellä käsiohjelman sisällä”, kirjoittaa arviossaan The New York Timesin Joshua Barone.

”Historia päättää, mitkä Saariahon teoksista jäävät ohjelmistoon”, Barone jatkaa. ”On kuitenkin vaikea kuvitella, että hänen oopperansa jäisivät unohduksiin. Ne edustavat taidemuotoa parhaimmillaan: niissä on ylevää ilmaisuvoimaa, joka tarinankerronnan avulla käsittelee ajattomia ja yleismaailmallisia teemoja. Monimutkaisuudestaan huolimatta ne käsittelevät sitä, millä tavalla rakastamme, miten meihin sattuu ja miten me kuolemme.”

Kapellimestari Esa-Pekka Salonen (vas.) ja ohjaaja Peter Sellars (kesk.) ensi-illan loppukiitosten aikaan.

Saariahon suosituimmat oopperat ovat epäilemättä ensimmäinen ja viimeinen: Kaukainen rakkaus (2000) ja Innocence (2018). Toinen ooppera Adriana Mater sen sijaan sai kantaesitysvuonna 2006 Pariisissa hieman ristiriitaisemman vastaanoton. Silloinkin kapellimestarina oli Esa-Pekka Salonen ja ohjaajana Peter Sellars, kuten nyt San Franciscossa, jossa Salonen työskentelee San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana.

Sellars on yksi aikamme keskeisiä oopperaohjaajia, joka paitsi ohjannut paljon nykyoopperaa, myös kirjoittanut libretot John Adamsin oopperoihin Doctor Atomic ja Girls of the Golden West.

Sellars ja Salonen olivat Saariahon pitkäaikaisia ystäviä. Sellars ohjasi Saariahon ensimmäisen oopperan Kaukainen rakkaus Salzburgiin, ja hän joutui opettamaan Saariaholle, miten loppukumarrukset tehdään, koska Saariaholle itselleen huomion keskipisteenä oleminen oli epämiellyttävää.

Esa-Pekka Salonen (vas.), Kaija Saariaho ja Peter Sellars syyskuussa 2004, jolloin Saariahon Kaukainen rakkaus -ooppera sai Suomen-ensi-iltansa Kansallisoopperassa.

”Kaija oli hyvin yksityinen henkilö, ja onneksi hän ei nyt näe hänestä kirjoitettuja artikkeleita, koska se nolostuttaisi häntä!” Sellars toteaa etäyhteydellä Kaliforniasta. ”Hän piti yksityiselämänsä itsellään, ja se myös kuuluu hänen musiikissaan. Se pitää etäisyyttä maailmaan eikä hakeudu etualalle.”

Esa-Pekka Salonen puolestaan tapasi Saariahon jo opiskeluaikoina 1970-luvun loppupuolella.

”Me tapasimme ensimmäistä kertaa hänen ja [silloisen puolisonsa] Olli Lyytikäisen kotona Pohjoisrannassa. Niissä illanistujaisissa aloimme suunnitella Korvat auki -yhdistystä”, muistelee Esa-Pekka Salonen. ”Siellä oli muitakin, esimerkiksi Olli Lyytikäisen kavereita Elonkorjaajat-taiteilijaryhmästä, ja se oli tupakansavuinen, viinankatkuinen ilta. Kaija oli aika hiljainen, mutta silloin kun hän puhui, kaikki kuuntelivat. Hän puhui hiljaisella äänellä, kun taas kaikki muut manspleinasivat kovaan ääneen, käsiään heilutellen.”

”Minulle oli heti selvää, että Kaija oli uskomattoman voimakas persoona, mutta hän ei näyttänyt voimaansa ellei se ollut tarpeellista. Ja näin hänen päättäväisyytensä ja pelottomuutensa käytännössä todella monta kertaa, kun hänen oli vain pakko sanoa, että nyt riittää.”

Adriana Mater kertoo sodasta ja sota-ajan raakuuksista. Balkanin sotaan löyhästi liittyvässä tarinassa sotilas raiskaa naisen, joka tulee raskaaksi ja joutuu päättämään, synnyttääkö lapsen vai ei. Lapsi taas joutuu aikuistuttuaan päättämään, kostaako raiskaajalle eli isälleen sitä, mitä tämä on tehnyt hänen äidilleen.

Baritoni Christopher Purves lauloi Tsargon roolin.

”Tämä on minulle neljäs ohjaus tästä teoksesta”, kertoo ohjaaja Peter Sellars. ”Olen oppinut että tämä on samanlaista kuin Mozart tai Wagner: sitä voi lähestyä monella eri tavalla. Tältäkin teokselta voi kysyä erilaisia kysymyksiä, ja teos vastaa.”

San Franciscossakin teoksessa oli musiikkiteatterillisia elementtejä, vaikka teos esitettiin konserttisalissa. Solistit lauloivat korokkeilla, jotka oli sijoitettu esiintymislavalla orkesterin joukkoon. ”Kaikki ovat Kaijan musiikin ympäröimiä konserttisalissa, kun orkesteri ei ole montussa.”

Pariisin-kantaesityksen aikaan vuonna 2006 jotkut kriitikot pitivät teoksen aihepiiriä outona, eikä Libération-lehden kriitikko pitänyt sitä Saariahon säveltäjänluonteelle sopivana, vaan teki vertauksen Sylvester Stalloneen tanssimassa Giselle-balettia.

”Parikymmentä vuotta sitten maailma oli erilainen”, Sellars sanoo.

”Oletimme silloin, että olemme nähneet pahimman mahdollisen tilanteen, mutta eihän meillä ollut aavistustakaan, missä olisimme nyt. Siihen aikaan oli vain liian rankkaa, että oopperassa on raiskaus. Se on jotain täysin erilaista kuin esimerkiksi Don Giovannissa aina nähdään. Adriana Mater ei näytä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa viihdyttävänä, vaan katastrofina ja epidemiana, jota se on”, Sellars sanoo.

”Puhumattakaan siitä, että on kuva nuoresta miehestä, joka seisoo automaattiaseen kanssa ostoskeskuksessa ja jota kaksi naista yrittää suostutella luopumaan aikeistaan – 20 vuotta sitten se oli aivan liian rajua. Nyt se on hyvin osuvaa.”

Myös musiikillisesti Adriana Mater on nyt monin tavoin parempi kuin alun perin, Esa-Pekka Salonen kertoo. Ensinnäkin orkestrointia ohennettiin heti Pariisin jälkeen, koska ensimmäisessä versiossa oli balanssiongelmia.

Saariaho kirjoitti teosta Pariisin oopperaan, jonka kotitalon Opéra Bastillen katsomoon mahtuu yli 2 700 kuulijaa. ”Tämä on kuitenkin aika intiimi teos neljälle solistille”, huomauttaa Peter Sellars ja sanoo, että Saariaho pyrki täyttämään esityspaikan valtavaa tilaa kirjoittamalla paksusti soivia orkesteriosuuksia.

”Pariisissa myöskään laulajien roolitus ei ollut täydellinen, ja se menee minun piikkiini, koska aloin kiinnittää laulajia jo ennen kuin partituuri oli valmis”, Esa-Pekka Salonen sanoo. ”Mutta nyt tiedämme täydellisesti, millaisia laulajia ja tyyppejä tämä teos tarvitsee.”

San Franciscon esitykset saivatkin kiitosta. San Francisco Chroniclen kriitikon Joshua Kosmanin mukaan Adriana Mater on vahva teos, mutta se ei ole helppotajuinen. ”Silti teoksen voimaa on vaikea vastustaa. Se vetää kuulijat sisäänsä ja kietoo meidät moraalisiin ja psykologisiin kysymyksiin, joiden kohtaamiseen emme välttämättä ole valmiita”, Kosman kirjoittaa.

”Puhtaasti musiikillisesta näkökulmasta torstain esitys oli triumfi. Saariahon sävelkieli on laajaa ja yksityiskohtaista, ja Salonen johti esitystä luontevan mestarillisesti”, Kosman jatkaa.

Kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen ystävystyi Kaija Saariahon kanssa jo opiskeluaikoina ja on johtanut paljon tämän teoksia, kuten nyt Adriana Materin esitykset San Franciscossa.

Saariaho pysyi vahvana loppuun asti, Esa-Pekka Salonen kertoo. Ystävänä hän oli luotettava ja tukeva, mutta myös kriittinen, Salonen jatkaa. ”Hän sanoi, että minä yritän puristaa musiikistani irti kaikki tehot, ja että hänelle sellainen on vierasta. Minusta se kiteyttää hänen musiikkinsa hyvin: hän ei koskaan yrittänyt kirjoittaa tehokeinoja.”

Salonen kertoo viimeisestä omasta konsertistaan, jota Saariaho tuli kuuntelemaan. Salonen johti Pariisissa tammikuussa konsertin, jossa kuultiin aluksi Stravinskya, sitten Salosen uusi Sinfonia concertante -urkukonsertto ja väliajan jälkeen Sibeliuksen toinen sinfonia.

”Kaija tuli käymään pukuhuoneessani väliajalla ja sanoi, että konserton kaksi ensimmäistä osaa olivat hyviä, mutta annoit kyllä mennä överiksi finaalissa. En ole koskaan ole ollut niin iloinen lyttäysarviosta! Hän oli todella heikossa kunnossa, mutta silti hänellä oli voimia tulla paikalle. Olin hyvin otettu siitä. Hän sanoi ettei ollut aikonut jäädä kuuntelemaan konsertin loppuosaa, mutta päättikin jäädä, koska se jäisi viimeiseksi kerraksi kun hän kuulee Sibeliuksen toisen sinfonian. En voi edes kuvailla miltä tuntui kävellä lavalle johtamaan se noiden sanojen jälkeen.”