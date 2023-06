The Beatlesilta tulee ennenjulkaisematon kappale, joka on viimeistelty tekoälyn avulla

John Lennonin laulu irrotettiin demokasetilta samalla teknologialla, jota käytettiin hiljattain Beatles-dokumenttisarjassa.

The Beatlesilta on tulossa vielä yksi ennen julkaisematon kappale. Yhtyeen basisti ja toinen laulusolisti Paul McCartney kertoo BBC:n tuoreessa haastattelussa, että kappale on viimeistelty tekoälyn avulla.

McCartney ei kerro kappaleen nimeä, mutta BBC:n mukaan kyseessä on todennäköisesti Now and Then, josta John Lennon äänitti demoversion vuonna 1980 vähän ennen kuolemaansa. Versio oli kasetilla, jonka Lennon oli osoittanut McCartneylle.

Samalta kasettinauhurilla äänitetyltä demolta ovat peräisin kappaleet Free as a Bird ja Real Love, joista tehtiin valmiit versiot jo 1990-luvun puolivälissä julkaistuille Anthology-kokoelmalevyille. Teknisessä mielessä nämä kappaleet jäivät viimeisiksi Beatlesin esittämiksi kappaleiksi, sillä nauhalta laulavaa John Lennonia säestivät McCartneyn lisäksi Ringo Starr ja George Harrison, joka kuoli vuonna 2001.

Myöhemmin McCartney on kertonut, että myös Now and Theniä yritettiin viimeistellä jo tuolloin, mutta ideasta luovuttiin, koska Harrison piti kappaletta huonona.

Tällä kertaa McCartney kuvailee kappaletta BBC:lle viimeiseksi Beatles-äänitteeksi. Kappale julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Idea tekoälyn käytöstä syntyi, kun Peter Jacksonin ohjaaman Get Back -dokumenttisarjan äänitöissä onnistuttiin erottamaan studiossa puhuvien muusikoiden puheääni kaikista taustaäänistä tekoälyn avulla.

Samaa menetelmää käytettiin Lennonin vanhan kasettidemon kanssa, ja Lennonin laulu saatiin kuulumaan ilman häiriöitä.

McCartney myöntää haastattelussa, että tekoälyn käyttöön liittyy myös huolenaiheita.

”Minulle on kerrottu, että on olemassa kappale, jossa John laulaa yhtä minun lauluistani, ja se onkin vain tekoäly”, McCartney sanoo.

”Se on vähän pelottavaa, mutta myös jännittävää, koska se on tulevaisuutta.”

Get Back-dokumenttia varten kehitettyä tekoälysovellusta käytettiin myös Beatlesin Revolver-albumin uudelleen miksatussa versiossa, joka julkaistiin viime syksynä. Tuottaja Giles Martin erotteli tekoälyn avulla samalle raidalle äänitetystä yhteissoitosta soittimet omille raidoilleen uutta miksausta varten.