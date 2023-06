”Suomen tunnettuus on mielettömässä nousussa” – Näin suomalaiset kulttuuri-ilmiöt ovat syntyneet

”Suomi on jäänyt maailmalle vähän etäiseksi, mutta maakuvatutkimusten perusteella siihen mielikuvaan on nyt tullut pientä särmää ja kosketuspintaa”, sanoo toiminnanjohtaja Hanna Lämsä.

Suomalaisuus on tänä keväänä ollut poikkeuksellisessa nosteessa ympäri maailman.

Käärijä niitti ilmiömäistä suosiota tämän vuoden Euroviisuissa. Hän tuli kilpailussa toiselle sijalle, mutta sai ylivoimaisesti eniten yleisöääniä.

Kilpailun jälkimainingeissa Käärijän viisukappale Cha cha cha nousi Spotify-suoratoistopalvelussa kärkisijalle sekä koko maailman että monien maiden viraalilistalla. Parhaimmillaan kappale oli maailman seitsemänneksi kuunnelluin kappale yksittäisenä päivänä toukokuussa.

Kappale oli viraalilistan ykkössijalla esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa, Ukrainassa ja Kanadassa – jopa vaikeasti valloitettavassa Britanniassa se nousi viraalilistan kärkeen. Suomalaista musiikkia on Britanniassa sittemmin kuultu esimerkiksi BBC Radio 6:n funk- ja soul-painotteisessa ohjelmassa.

Samoihin aikoihin toukokuun lopussa The Rasmus lopetteli koko kuukauden kestänyttä Latinalaisen Amerikan kiertuettaan. ”Latinalaisessa Amerikassa rakastetaan raivoisasti suomalaisia bändejä”, Hannu Pöppönen kirjoitti Helsingin Sanomissa.

Aki Kaurismäki palkittiin toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla.

Huhtikuun lopussa Jalmari Helanderin ohjaama suomalainen toimintaelokuva Sisu keräsi Yhdysvaltain ensi-iltanaan 1,4 miljoonan dollarin lippu­tulot, ja toukokuussa Aki Kaurismäki työryhmineen palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla.

New Yorkin Queensissä sijaitsevassa MoMA-museossa on syyskuuhun asti nähtävillä suomalaisen kuvataiteilijan Iiu Susirajan A style called a dead fish -yksityisnäyttely.

Pariisissa taas avautuu syksyllä laaja Tove Jansson -näyttely. Tekeillä on myös Tove Janssonin Kesäkirjaan perustuva elokuva, jonka pääroolia näyttelee Glenn Close.

Nämä ovat vain osa esimerkeistä suomalaisen kulttuurin viimeaikaisesta kansainvälisestä näkyvyydestä.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnanjohtaja Hanna Lämsä sanoo, että Suomi on aina ollut tunnettu sen hyvästä hallinnosta ja toimivasta ja sujuvasta yhteiskunnasta, mutta ei kulttuurista tai taiteesta.

Instituuttien yksi tehtävä on nostaa suomalaisen kulttuurin ja tieteen näkyvyyttä maailmalla.

"Suomi on jäänyt maailmalle vähän etäiseksi, mutta maakuvatutkimusten perusteella siihen mielikuvaan on nyt tullut pientä särmää ja kosketuspintaa. Suomen tunnettuus on mielettömässä nousussa", Lämsä sanoo.

Ongelma ei Lämsän mukaan ole siinä, etteikö kiinnostavia ilmiöitä tai kulttuurintekijöitä olisi, vaan siinä, että suomalaista kulttuuria, kaupunkikulttuuria ja kulttuuriperintöä on tietoisesti tehtävä tunnetuksi.

Sisu-mainokset ovat isosti näkyvillä Lontoon metrossa.

Kotimaisista kulttuuri-ilmiöistä Lämsä mainitsee Käärijän, jonka profiilin taustalla voi nähdä sekä Käärijän harkittua tuotteistamista että hahmon takaa löytyvän Jere Pöyhösen vilpitöntä autenttisuutta.

”Miksi juuri Käärijästä syntyi ilmiö? Se on tavattoman kiinnostavaa. Eivät kaikki harkitusti konseptoidut asiat nouse maailmalla esiin."

Käärijää, Sisu-elokuvaa ja kaurismäkeläistä estetiikkaa voisi Lämsän mukaan yhdistää vaikeasti nimettävissä oleva suomalaisuuden piirre, joka liittyy jonkinlaiseen itseironiaan tai mustaan huumoriin.

”Sisu-elokuvaa tuskin voi kovin vakavalla naamalla katsella. Käärijä laittaa itsensä kunnolla likoon, eikä häpeä esimerkiksi vaillinaista englannin kieltään.”

Suomen maakuva on viime aikoina muuttunut aiempaa lähestyttävämmäksi, sanoo Lämsä. Yhdeksi syyksi hän mainitsee sen, että pääministeri Sanna Marinin (sd) viimekesäinen juhlimiskohu sai ulkomaisissa medioissa paljon sellaista huomiota, jossa ei ollut negatiivisia sävyjä.

”Sillä saattoi olla uskomaton vaikutus siihen, millä tavalla Suomi ja suomalaiset nähdään.”

Marinin hallituksen naisviisikkoa käsittelevä dokumenttisarja Viisi valittua julkaistiin HBO Maxissa perjantaina 9. kesäkuuta.

Netflixissä taas nähtiin toukokuun alussa Suomen ensimmäinen varsinainen Netflix-tuotanto Taito Kawatan ohjaaman Dance Brothers -sarjan muodossa.

Suomella on maailmalla 12 kulttuuri-instituuttia ja 4 tiedeinstituuttia. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit on niiden Helsingissä sijaitseva yhteistyöelin.

Kulttuurit ovat aina viihtyneet vuorovaikutuksessa, Lämsä huomauttaa, eivätkä kulttuuriset ilmiöt noudata valtion rajoja.

Sitä ei voi Lämsän mukaan tarkkaan eritellä, millainen suomalainen kulttuuri puhuttelee ulkomailla, sillä ei ole olemassa yksittäisiä asioita, jotka toimisivat kaikkialla maailmassa. Eri instituuttien ohjelmien perusteella Lämsä näkee kuitenkin erinäisiä ajan henkeen liittyviä teemoja, jotka yhdistävät maailmalla esillä olevaa suomalaista kulttuuria.

”Taiteessa näkyvät esimerkiksi moninaiset identiteetit, yhdenvertaisuuskysymykset sekä alkuperäiskansoihin, kuten saamelaisiin, liittyvät kysymykset. Nuoret. Outsider-taide. Taiteen merkitys yhteiskunnallisessa kehityksessä, kuten taide ekologisen kestävyyden vauhdittajana. Resilienssi ja kriisinkestävyys.”

Kun kotimaiset taiteen- ja kulttuurintekijät työskentelevät ulkomailla, syntyy orgaanista liikettä, jonka myötä Suomeen tuodaan uudenlaista osaamista.

”Taiteilijat ovat aina reissanneet uusien ideoiden ja ajatusten perässä”, Lämsä sanoo.

”Muualla työskentely lisää ymmärrystä omasta kulttuurista. Mikä siinä on hyvää ja kestävää, ja mikä on sellaista, mitä kannattaisi tarkastella kriittisemmin?”