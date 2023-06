McCarthy oli 89-vuotias. Hänen kuuluisia suomennettuja teoksiaan ovat esimerkiksi Veren ääriin, Menetetty maa ja Tie.

Arvostettu ja palkittu yhdysvaltalaiskirjailija Cormac McCarthy on kuollut. Hän kuoli kotonaan Santa Fe:ssä tiistaina, tiedottaa McCarthyn kustantamo Penguin Random House. Kustantamolle kuoleman vahvisti kirjailijan poika. McCarthy oli 89-vuotias.

Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja The Washington Post. Jälkimmäisen mukaan kustantamo ei vielä kertonut McCarthyn kuolinsyytä.

McCarthyn kuuluisia teoksia ovat esimerkiksi romaanit Veren ääriin eli Lännen punainen ilta (Blood Meridian, 1985, suom. Annamari Sivill 2012), Menetetty maa (No Country for Old Men, 2005, suom. Raimo Salminen 2006 sekä Tie (The Road, 2006, suom. Kaijamari Sivill 2008).

Apokalyptisen tuhon jälkeiseen maailmaan sijoittuvasta Tiestä McCarthy sai Pulitzer-palkinnon. Uransa aikana hän sai teoksistaan lukuisia muitakin palkintoja ja tunnustuksia.

McCarthy syntyi Rhode Islandin osavaltion Providencessa 1933. Hän aloitti opiskelut yliopistossa 1950-luvulla, mutta jätti opintonsa kesken. Hänen esikoisromaaninsa The Orchard Keeper julkaistiin 1965.

McCarthyn teokset ovat väkivaltaisia kuvauksia synkästä Amerikasta ja yhteiskunnan ulkopuolisista ihmisistä. Hänen myöhemmät teoksensa tunnetaan myös kokeellisesta, riisutusta kielestä.

Useista McCarthyn romaaneista on tehty elokuvasovituksia. Tunnetuimmat ovat Coenin veljesten ohjaama Menetetty maa (2007), joka voitti muun muassa parhaan elokuvan Oscarin, ja John Hillcoatin ohjaama Tie (2009).

McCarthy toimi itsekin elokuvakäsikirjoittajana ja kirjoitti myös näytelmiä. Hänen viimeisin elokuvatyönsä oli alkuperäiskäsikirjoitus Oliver Stonen ohjaamaan elokuvaan The Counselor (2009).

McCarthyn viimeisiksi kirjoitustöiksi ennen hänen kuolemaansa jäivät vuonna 2022 julkaistut romaanit The Passenger ja Stella Maris.