Yhdysvaltain kärkikirjailija yllättää pitkä tauon jälkeen trillerimäisellä aloituksella.

Romaani

Cormac McCarthy: Matkustaja (Passenger). Suom. Kaijamari Sivill. WSOY. 472 s.

Yhdysvaltain kärkikirjailija, tiistaina 13. kesäkuuta 89-vuotiaana kuollut Cormac Mccarthy julkaisi vuonna 2006 romaanin Tie, jossa maailma oli täysin romahtanut. Pitkän tauon jälkeen, alkujaan viime vuonna, hän julkaisi uuden romaanin Matkustaja, joka on Tiehen verrattuna jopa hilpeä.

Uudenlainen hilpeys kätkeytyy kieleen, nokkelaan dialogiin, jota McCarthy viljelee kautta romaanin, silloinkin, kun skitsofreniaan sairastunut Alicia, toinen McCarthyn päähenkilöistä, joko keskustelee tai hourii vierailijoidensa tai näkyjensä kanssa.

Matkustaja on toinen lähes samaan aikaan julkaistusta teosparista. Sen toinen osa Stella Maris tulee suomeksi syksyllä, ja se keskittyy kokonaan Aliciaan.

Nyt pääosassa on hänen veljensä Bobby, jota useammin kutsutaan nimellä Western. Paikka on aluksi New Orleans, vuosi 1980 – tiedetään McCarthyn alkaneen kirjoittaa romaaniaan jo kauan sitten – kun pelastussukeltajana toimiva Western käy pienen suihkukoneen hylyllä meren syvyyksissä.

Huonot uutiset eivät ole kovin huonoja, lopulta nekin hyviä. Romaani nimittäin alkaa kuin trilleri, mutta ei kerro mitään loppuratkaisua.

Matkustaja ei ole samaan tapaan juonellinen romaani kuin jotkin McCarthyn aikaisemmat, joissa tehdään rankkoja, usein väkivallan värittämiä matkoja Meksikoon ja muiden rajojen yli. Aina loistavan tyylin siivittämänä.

Matkustajalla on kutkuttava alku. Western nimittäin huomaa työparinsa kanssa, että koneesta on kadonnut yksi matkustaja. Myöskään kapteenin laukkua ja lentotietoja ei löydy. Westernin kotiin tulee pian pukumiehiä käymään.

Häntä seurataan muutenkin, ja lopulta suljetaan pankkitilikin. Ei auta kuin lähteä pakoon.

Sitä ennen ja sinä aikana hän käy keskusteluja ystäviensä kanssa. McCarthy ei ole ennen pudotellutkaan näin paljon dialogia, sivukaupalla. Kaijamari Sivill on tehnyt hienon työn saattamalla runsaan jutustelun sutjakaksi puhesuomeksi.

Välillä käydään syvällä muutenkin kuin sukelluspuku päällä. Western on aluksi opiskellut fysiikkaa, joten maailmankaikkeuden rakennetta koskevista keskusteluista voi halutessaan hakea avainta vaikka koko romaaniin, jonka rakenne ei sekään ole helpon kaavan mukainen.

Sisar oli huippulahjakas matemaatikko. Tai on, sillä hänestä kuullaan lisää seuraavassa kirjassa. McCarthy itse on toiminut Santa Fe Instituten tiedemiespiirin tukijana.

Silti juonen puuttumista ei kannata pelästyä. Romaani etenee hyvin selkeästi: Western on ahdingossa, matkaa pitkin maita ja mantuja ja kelaa menneisyyttään.

Siihen kuuluu syvä rakkaus sisar Aliciaa kohtaan. Sisar on vain tehnyt itsemurhan romaanin ensimmäisellä sivulla, vuosia sitten. Ennakointina Stella Marisista voi sanoa, että siinä taas veli on kuollut.

Lukija saa vapaasti pohtia, ketkä oikein jahtaavat Westerniä. Siksi kannattaa välillä lukea Matkustaja dekkarivyöryn keskellä. Syyllisen ei aina tarvitse olla kieroutunut murhaaja.

Western valitsee itselleen umpimähkään juristin. Tällä on teoria Kennedyn murhasta: se ei voi olla vain yhden miehen tekoa, koska pidätetty ampuja oli tohelo ja hänellä liian tehoton ase.

Joten ehkä sama taho, jolla on jykevämpiä aseita, jahtaa myös Westernia.

Hänen elämänsä sivuaa myös muita Yhdysvaltojen kipukohtia. Molemmat vanhemmat ovat menehtyneet syöpään oltuaan kehittämässä ydinpommia.

Eikä kuva maasta ole muutenkaan mairitteleva. Tosin monet hahmot ja ongelmat ovat tuttuja meiltäkin. On vapaus elää miten lystää. Silti ollaan koko ajan arvaamattomien voimien armoilla.

Lopussa Western asuu tuulimyllyssä Espanjassa. Varjojen peli laajenee siten kirjalliseksi viittaukseksi Don Quijoteen, joka jahtasi ritareiksi luulemiaan tuulimyllyjä.

Matkustaja jättää vahvan vaikutuksen. Alkupuoleltaan se tuntuu hajanaiselta, eikä aina oikein vakuuta, ennen kuin kerronta alkaa vetää puolivälin tienoissa. McCarthy päästää taitonsa valloilleen vasta vähitellen.

Muuan kriitikko totesi kirjasta, että se on enemmän Beckettiä kuin Faulkneria. Näin ei ole, vaan molemmat vaikutteet ovat yhtä lailla läsnä, perinne ja sen oikukas muokkaaminen.

Lisäksi henkilögalleriaan on perin kirjava, on baarinpitäjä, trans­sukupuolinen ja metsiin vetäytynyt mies. Puhutaan kaikesta mahdollisesta, Jumalastakin,

Mikään ei tule valmiiksi, elämä kun on prosessi, joka ei kohtele kaikkia yhtäläisin periaatteiden mukaan.