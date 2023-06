Johnny Depp sai entiseltä aviovaimoltaan Amber Heardilta miljoonan dollarin hyvityksen oikeudenkäynnissä, ja nyt hän on valinnut, mihin aikoo käyttää rahat.

Näyttelijä Johnny Depp on valinnut hyväntekeväisyyskohteet, joihin hän lahjoittaa Amber Heardilta kunnianloukkaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä saamansa hyvityksen, kirjoittaa CNN.

Alun perin valamiehistö määräsi Heardin maksamaan Deppille kymmenen miljoonan dollarin tietämille asettuneen hyvityksen, mutta viime joulukuussa entinen aviopari pääsi sopimukseen, jonka seurauksena Heardin maksama hyvitys oli enää miljoonan dollarin suuruinen.

Deppin valitsemia hyväntekeväisyyksiä on viisi. Ne ovat Make a Film -säätiö, joka edistää vakavasti sairastuneiden lasten mahdollisuuksia toteuttaa omia elokuvaprojekteja, kroonisista sairauksista kärsiville lapsille suunnattu The Painted Turtle -kesäleiri, Yhdysvaltain alkuperäiskansojen asuinolosuhteista huolehtiva Red Feather, Marlon Brandon Tetiaroa-saarta varjeleva yhdistys, ja Amazonin sademetsien ja sen asukkaiden suojeluun keskittyvä Amazonia Fund Alliance.

Jokaisen Deppin nimeämän tahon kerrotaan saavan 200 000 dollaria.

Johnny Depp ja Amber Heard pääsivät sopimukseen useita oikeudenkäyntejä vaatineissa toisiinsa kohdistuneissa syytteissä viime vuoden lopussa. Heard maksoi Deppille miljoona dollaria hyvityksenä väitteistä, että Depp olisi pahoinpidellyt häntä.

Virginialainen valamiehistö päätti kesällä 2022, että Heard oli loukannut väitteillään Johnny Deppin kunniaa. Tällöin valamiehistö langetti Heardin maksamaan entiselle aviomiehelleen 15 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset, mutta tuomiota laskettiin 10 miljoonan tietämille Virginian osavaltion lain vuoksi.

Samalla valamiehistö hyväksyi osan Heardin kunnianloukkaussyytteistä Deppiä vastaan, ja määräsi Deppin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria entiselle aviovaimolleen.

Heard kertoi tällöin valittavansa tuomiostaan ja vaativansa uutta oikeudenkäyntiä, mutta vaatimus hylättiin.

Oikeudenkäyntien jälkeen Heard on viettänyt hiljaiseloa, mutta tänä kesänä hänet nähdään uudessa In The Fire -elokuvassa. Trillerin ensi-ilta on Taormina-elokuvafestivaaleilla Sisiliassa kesäkuun lopussa.