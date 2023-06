Lauttasaaren musiikkijuhlilla on ilmeinen sosiaalinen tilaus.

Klassinen

Lauttasaaren musiikkijuhlien avajaiskonsertti Lauttasaaren kirkossa 15.6. Esa Ruuttunen, baritoni, Säde Erkkilä, piano. – Beethoven, Dvořák, Taneli Kuusisto, Markku Kilpiö.

”Onnellisten saareen” Lauttasaareen on ilmaantunut nelipäiväinen festivaali, Lauttasaaren musiikkijuhlat. Sillä on sosiaalinen tilaus, koska avajaiskonsertissa Lauttasaaren kirkossa oli yleisöä runsaat 300 henkeä. Tapahtuman primus motor on Seppo Kimanen, joka muutti Lauttasaareen kaksi vuotta sitten. Kimanen tunnetaan ennen kaikkea Kuhmon kamarimusiikin perustajana ja pitkäaikaisena johtajana. Hän jos kuka tietää, miten rakennetaan korkeatasoinen, monipuolinen ja yleisöä kiinnostava musiikkitapahtuma.

Lauttasaaren musiikkijuhlia alettiin suunnitella vain puoli vuotta sitten. Se on yhteisöllinen ponnistus, jossa ovat mukana Lauttasaaren seurakunta, Lauttasaari-seura ja Lauttasaaren musiikkiopisto.

Taiteellinen johtaja on Lauttasaaren seurakunnan kanttori Hiski Wallenius, ja työryhmään kuuluvat taiteellisina neuvonantajina Kimanen ja Lauttasaaren musiikkiopiston pianonsoiton opettaja Taru Myöhänen-Mäkelä.

Meriluonto on tärkeä osa lauttasaarelaisten elämää. Tästä syystä kuullaan myös Itämerta käsitteleviä luentoja. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa on 11 tapahtumaa, joista seitsemän on konserttia.

Alku oli hyvin vakavahenkinen, kuin iltahartaus. Lauttasaarelainen baritoni Esa Ruuttunen lauloi uskonnollisia ja hengellisiä lauluja. Paitsi menestyksekäs oopperalaulaja Ruuttunen on myös pappi, rovasti.

Beethovenin laulusarjassa Sechs geistliche Lieder nach Gedichten von Gellert, on yksi hyvin tuttu laulu, Jumalan kunnia luonnossa.

Laulut edustavat Beethovenin kaikkein karuinta tyyliä. Melodiat ovat yksinkertaisia ja pianosäestys urkumainen.

73-vuotiaan Ruuttusen ääni jylisi kirkon kaikuisassa tilassa oopperamaisen mahtavasti, teräksisenä, joskus hieman karheana legatolinjana, uskonvarmuutta julistaen. Lauluja voisi tietysti lähestyä myös deklamatatorisen pohdiskelevasti, epäilevinkin äänenpainoin.

Dvořákin Raamatulliset laulut op. 99 kuulostivat henkilökohtaisilta, joskus tuskaisiltakin uskontunnustuksilta. Dvořákille ominaista tunteen lämpöä ja melodista kauneutta oli turha odottaa, sillä lauluissa on samantapaista askeettisuutta ja koruttomuutta kuin Beethoveninkin lauluisssa.

Mieli ei keventynyt Taneli Kuusistonkaan lauluissa, mutta Markku Kilpiön kolme laulua virkistivät merellisellä hengellään.

Ruuttunen ja taitava pianisti Säde Erkkilä olivat samalla kaikuisalla aaltopituudella.