Pilvi Takala on soluttautunut vartiointiliikkeeseen ja pukeutunut Lumikiksi Disneylandissa. Yhdysvaltalaislehdessä hänet esitellään taiteilijana, joka seuraa tyynenä, miten ihmiset ympärillä saavat paskahalvauksen.

Pilvi Takalan taidetta ja ajatuksia esitellään laajasti arvostetussa The New Yorker -julkaisussa.

Suomalainen taide on jälleen isosti esillä yhdysvaltalaismediassa. Tällä kertaa huomio on Pilvi Takalassa, jonka taide ja ajatukset saavat runsaasti palstatilaa arvostetussa The New Yorker -julkaisussa.

Jutun otsikko on ”Pilvi Takala ja kiusallisuuden taide”. Takalaa luonnehditaan taiteilijaksi, joka tekee asioita, joita ei pitäisi, paikoissa, joissa ei pitäisi. Lehden mukaan Takala seuraa sen jälkeen tyynesti vierestä, ”miten ihmiset ympärillä saavat paskahalvauksen”.

”Minua kiinnostavat normit: miten niitä pidetään yllä, puretaan, muutetaan ja miten niistä neuvotellaan”, Takala kertoo The New Yorkerille.

The New Yorkerin mukaan Takalan paras ase on kiusallisuuden sietäminen. Kiduttava hiljaisuus ja hätkähdyttävät keskustelut toimivat suurennuslaseina, joiden avulla näemme paremmin sosiaalisten sopimusten pienellä printatut tekstit.

Suomi ja suomalaisuus ovat nyt pinnalla maailmalla. Nousua ovat siivittäneet Käärijän Cha cha cha, Aki Kaurismäen Cannes-menestys ja Jalmari Helanderin Sisun saama huomio.

Lue lisää: ”Suomen tunnettuus on mielettömässä nousussa” – Näin suomalaiset kulttuuri-ilmiöt ovat syntyneet

Atlantin takana tuntuu kiinnostavan erityisesti suomalainen kuvataide. Valokuvataiteilija Iiu Susirajan näyttely avautui huhtikuussa Modernin taiteen museo MoMan PS1-tilassa. Se esiteltiin pari viikkoa sitten isosti The New York Timesissa otsikolla ”Hänelläkö ongelmia? Ei, vaan sinulla”.

Lue lisää: Iiu Susiraja valloittaa kuvillaan New Yorkia: Miten joku jaksaa näitä, hän ajatteli

Nyt Pilvi Takalan omintakeisuus tekee Yhdysvalloissa vaikutuksen. Takalaa esitellään tekijänä, joka yhdistää poikkeuksellisella tavalla vakavuutta ja huumoria.

Videoteoksessa Real Snow White (2009) Pilvi Takala pukeutui Lumiksi ja lähti Pariisin Disneyland-huvipuistoon.

Takala on Susirajan tavoin yksi arvostetuimmista nykytaiteilijoistamme. Vuonna 2009 Takala pukeutui Lumikiksi ja astui sisään Pariisin Disneylandin porteista.

Pian saapuivat vartijat, jotka pyysivät Takalaa poistumaan. Absurdina perusteluna oli, ettei hän ollut ”oikea” Lumikki. Interventiosta syntyi videoteos Oikea Lumikki (2009).

Harjoittelijassa (2008) Takala soluttautui konsulttifirma Deloitten harjoittelijaksi, kulutti aikansa tekemättä mitään ja seurasi, miten ihmiset reagoivat hänen joutilaisuuteensa.

Valvonnan alla -videoteoksessa (2022) Pilvi Takala palkkautui töihin yksityiseen vartiointiliikkeesseen.

Viime vuonna Takala edusti Suomea Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa. Hänen teoksensa oli Valvonnan alla -videoinstallaatio (2022), jota varten hän hakeutui vartiointiliike Securitakseen vartijaksi.

Takala kertoo New Yorkerille, miten hälyttävän helppoa karski mentaliteetti oli omaksua.

”Toisinaan huomasin olevani erittäin autoritaarinen ja kysyin itseltäni: Miksi minä nyt noin tein.”

Takala työsti kokemuksistaan teoksen, joka tarkastelee kriittisesti yksityisten turvallisuusalan yritysten vallankäyttöä julkisessa tilassa.

Teoksesta tuli hätkähdyttävän ajankohtainen. Juuri ennen kuin Valvonnan alla oli esillä Espoon modernin taiteen museo Emmassa alkuvuodesta, uutisoitiin naisesta, joka kuoli espoolaisessa kauppakeskuksessa sen jälkeen, kun vartijat olivat ottaneet hänet kiinni.

Takalan Valvonnan alla on parhaillaan esillä Zürichissä nykytaiteenmuseo Migrosissa.