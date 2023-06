Suositteluissa on tällä kertaa sähkökitaranörttien jaarittelua, ihana Him-laina ja Donna Summerin elämää.

Keskustelu Oasis-yhtyeen paluusta virisi viikko sitten, kun Manchester City voitti jalkapallon Mestarien liigan. Joukkueen kannattajana tunnettu Oasis-laulaja Liam Gallagher oli nimittäin uhonnut Twitterissä, että jos City voittaa, hän soittaa veljelleen Noelille ja laittaa yhtyeen kokoon.

Riitelevien veljesten sovusta ole toistaiseksi näkynyt todisteita, joten mennään sähkökitaramusiikin syvään päätyyn Noel Gallagherin kanssa.

That Pedal Show on Youtube-kanava, jossa brittiläiset kitaranörtit Daniel Steinhardt ja Mick Taylor vertailevat mutkattomaan ja asiantuntevaan tapaan erilaisia kitarakamoja. Kitarasoundin parissa nysvääminen kiinnostaa ohjelman tärkeimmän kohdeyleisön eli kotisoittajien ja harrastajien lisäksi myös A-luokan tähtiä, jotka tulevat ohjelmaan vieraiksi. Niin teki vastikään myös Noel Gallagher.

Hän puhuu vapautuneesti musiikin tekemisestä ja supertähteydestä ja tietysti myös soittamisesta tavalla, joka avautuu yllättävän hyvin myös tavalliselle musiikin kuulijalle. Kiintoisaa on, että Gallagher soitti ensimmäisellä Oasis-albumilla vanhalla 50 punnan hintaisella WEM-vahvistimella, harrastajasarjan Marshallilla ja halvalla Epiphone-kitaralla. Definitely Maybe -albumista tuli klassikko, jota on myyty 8,5 miljoonaa kappaletta, ja Gallagherin isoa soundia on jäljitelty rockbändeissä siitä lähtien.

Noel Gallagherin omia sankareita ovat ”Weller” ja ”Johnny” -nimiset hahmot, joista edellinen on The Jam -yhtyeessä läpimurron 1970-luvulla tehnyt konkari Paul Weller ja jälkimmäinen The Smithsin Johnny Marr, joka tulee omalle keikalleen Helsingin juhlaviikkojen Huvilaan elokuussa.

That Pedal Show. Youtube.

Ruissalo Amping on laulaja-kitaristi-lauluntekijä Samuli Virtasen kokoonpano.

Love metalia suomeksi ja tunteella

Vastikään Sideways-festivaalilla esiintynyt Ruissalo Amping herätti kuulijansa viimeistään silloin, kun tämä kappale käynnistyi. ”Täähän on Himin biisi”, kuului sieltä täältä yleisön keskellä.

Samuli Virtasen soolokokoonpano on ehtinyt julkaista aiemmin omaa musiikkiaan, jonka hienovaraisesti särkyvä ja yltympäriinsä leviävä sointi periytyy 1990-luvun brittiläisestä shoegaze-rockista. Himin varhaisesta When Love and Death Embrace -hitistä tehty versio Rakkaus kuolemassa elää yhdistää Ruissalo Ampingin kotimaisen rockin kiertokulkuun kauniilla tavalla.

Ruissalo Amping: Rakkaus kuolemassa elää. Svart.

Donna Summer jäi pysyvästi diskomusiikin historiaan.

Uskisäiti diskokuningattarena

Vuonna 2012 kuollut Donna Summer oli diskomusiikin tärkeimpiä artisteja. Yhdessä tuottaja Giorgio Moroderin kanssa hän esitteli maailmalle uuden soundin ja uudenlaisen tanssimusiikin. Sen voima oli Summerin väkevän ja ilmeikkään lauluäänen ja pelkistetyn elektronisen rytmin kontrastissa.

Tänä keväänä ilmestynyt dokumenttielokuva Love to Love You, Donna Summer ei kerro kovin paljon musiikin tekemisestä, enemmänkin Donna Summerista yksityishenkilönä. Dokumentin toinen ohjaaja Brooklyn Sudano on Summerin tytär, ja hänen kauttaan piirtyy lähikuva diskokuningattaren ja uskovaisen äidin roolien välisestä ristiriidasta.

Dokumentin nimi tulee Summerin hitistä Love to Love You Baby. Kappale sai aikoinaan valtavan suosion, ei vähiten siksi, että laulaja kuulosti siinä harrastavan seksiä. Summerin lapsille selvisi vasta pitkän ajan kuluttua, että levyllä huokaileva nainen on heidän äitinsä.

Love to Love You, Donna Summer. HBO Max.