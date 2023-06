Kirjailija Elizabeth Gilbertin tulevan romaanin ilmestymispäivä olisi ollut ensi vuoden helmikuussa, mutta ukrainalaisten lukijoiden esittämän kritiikin myötä kirjan julkaisu on toistaiseksi jäissä.

Yhdysvaltalainen menestyskirjailija Elizabeth Gilbert Massachusetts Conference For Women -tapahtumassa vuonna 2018.

Kirjailija ja toimittaja Elizabeth Gilbert kertoi maanantaina sosiaalisen median tilillään, ettei aio toistaiseksi julkaista tulevaa kirjaansa, jonka tapahtumat sijoittuvat Venäjälle.

Gilbert sanoo päätöksen perustuvan hänen ukrainalaisten lukijoidensa esittämään kritiikkiin, jota on Gilbertin mukaan tullut valtavasti. Palaute on Gilbertin mukaan sisältänyt vihaa, surua, pettymystä ja tuskaa sen johdosta, että hän valitsisi julkaista kirjan, jonka tapahtumapaikkana on Venäjä.

Kirjan alkuperäinen ilmestymispäivä olisi ollut 13. helmikuuta 2024, eli reilu viikko ennen helmikuun 24. päivää, jolloin Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta tulee kuluneeksi kaksi vuotta.

Maaliskuussa 2022 Gilbert kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa aikoneensa matkustaa Siperiaan tekemään taustatyötä The Snow Forest -romaaniaan varten. Venäjän hyökkäyksen takia matka jäi tekemättä.

”Romaani tapahtuu Siperiassa 1970-luvulla ja kertoo kahdesta naisesta, joiden kohtalot törmäävät toisiinsa vaikeana hetkenä, vaikeissa oloissa”, Gilbert sanoi haastattelussa.

Lue lisää: Elizabeth Gilbert sai yhdestä kirjasta niin paljon rahaa, että hänestä tuli vapaa – Huijariksi haukuttu kirjailija kirjoitti seuraavaksi kirjan, joka löi ällikällä lukijat ja kriitikot

Nyt Gilbert ilmoittaa Instagram-tilillään aikovansa uuden kirjansa sijaan keskittyä muihin projekteihin.

Yhdysvaltalainen menestyskirjailija Gilbert tunnetaan erityisesti vuonna 2006 ilmestyneestä Eat Pray Love – Omaa tietä etsimässä -romaanistaan, jonka filmatisoinnissa pääosaa näytteli Julia Roberts.