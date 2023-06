Draamasarja Kotka 10 alkaa nuorten järkyttävällä kuolonkolarilla. Jokaiseen jaksoon on otettu mukaan pelastustehtävä, joka perustuu tositapahtumiin.

On vaikea katsoa uuden Kotka 10 -sarjan alkua purskahtamatta itkuun. Kohtaus vie katsojansa kolmen nuoren hyväntuuliselle automatkalle, jonka aikana takapenkillä istunut kaveri yllyttää kuskia painamaan kaasua. Yhtäkkiä rauhalliselle ajotielle peruuttaa kännykkäänsä räpeltävä rouva.

Törmäys on kauhea. Paikalle kiirehtineet pelastajat tekevät kaikkensa, mutta onnettomuus vie lopulta hengen nuorelta kuskilta.

Vaikka C Moren Kotka 10 on fiktiivinen sarja, jokainen sarjan pelastustehtävistä perustuu tositapahtumiin.

Ensimmäisen jakson käsikirjoitus teki vaikutuksen palopelastaja Pasi Rovanperää näyttelevään Jaakko Ohtoseen.

”Tarina lähtee rytinällä liikkeelle hyvin dramaattisesti. On hienoa, miten henkilöt esitellään toiminnan ja tapahtumien kautta. Se näyttää hurjalta ja hienolta. Jakson nuoremmat kollegat tekevät aivan loistavaa työtä. Olin tosi vaikuttunut siitä”, Ohtonen kertoo.

”Onhan se pysäyttävää, kun tietää tapahtumien perustuvan toteen. Esimerkiksi kun kuvasimme kemikaalivuotojaksoa, samaan aikaan Järvenpäässä tapahtui kemikaalivuoto. Jos tähän maailmaan ei kiinnitä huomiota, ei ymmärrä, kuinka paljon Suomessa tapahtuu aika dramaattisia asioita, joiden kanssa nämä ihmiset ovat päivittäin tekemisissä.”

Kotka 10 -sarjaa on kuvailtu etukäteen pelastajien Robaksi.

Kotka 10 kertoo Kotkan pelastusaseman arjesta, tiiviistä työyhteisöstä ja pelastajien kotielämästä. Lokaatiokuvaukset on tehty muun muassa Jylpyn asemalla Kotkassa Kymenlaaksossa.

Sarjan ohjaaja Jyri Kähönen kertoo Kotkan ja kotkalaisuuden herättäneen tarinan henkiin. Kähösen meriittilistalta löytyvät muun muassa sarjat Sorjonen, Sijainen ja Trackers, joka on Etelä-Afrikkaan sijoittuva jättimäinen HBO-tuotanto.

Ohjaaja Jyri Kähönen kiittelee Hanna Leivonniemen käsikirjoitusta, joka sai aivan uuden vaihteen, kun tarina siirrettiin Helsingin sijasta Kotkaan.

”Oli tuotannollisia ja taloudellisia syitä, miksi päädyimme Kotkaan, mutta tärkein niistä oli se Kotka-fiilis. Tämä oli kirjoitettu alun perin Helsinkiin. Kun tämä vietiin Kotkaan ja mukaan tulivat tyypit ja murre, tarina heräsi henkiin.”

”Kotkan imago on sellainen vähän raffi satama- ja duunarikaupunki. Sarjan henkilöt ovat arjen sankareita. Siihen sitten yhdistetään vielä Junnu Vainion musiikki, meri, maisema ja haikeus.

Sarjan ohjaaja ja näyttelijät kehuvat Kymenlaakson pelastuslaitosta, josta saatiin tarvittava kalusto, ja ennen kaikkea löytyivät heitä auttaneet ja konsultoineet ihmiset. He auttoivat omaksumaan työn lisäksi mentaliteetin ja murteen. Kymenlaaksolaisena katsojana korviin nousevat miä- ja myä-muodot.

”Murre oli oma haasteensa siihen päälle. En ole tuolla päin niin paljon pyörinyt. Se on minusta iso plussa, että pääsee tutustumaan erilaisiin paikalliskulttuureihin. Oli hyvää jengiä, kaikki auttoivat. En tiennyt Kotkasta edes sitä Sapokan puistoaluetta, se oli täysin poikkeuksellinen”, Roope Kunnarin pääroolissa nähtävä Kai Vaine sanoo.

Ensihoitotiimin lääkärin Anskun esittäjä Matleena Kuusniemi sanoo suoraan, etteivät he olisi pärjänneet ilman paikallisia pelastajia.

”Näyttelijäporukka oli iso, kuvausryhmä, Kymenlaakson tyypit, isot ambulanssit ja paloautot.. Oli paljon porukkaa, ja he olivat aivan ratkaisevia tekijöitä. Se tietotaito tuli heiltä. Jos oli epävarma olo”, pystyi kysymään ja tarkistamaan.

Syksyinen Kotka ihastutti myös Sara-Maria Heinosta, joka esittää palopelastaja-ensihoitaja Nella Lehtopuroa.

”Siellä oli ihana kuvata. En tiennyt, että Kotkassa on Suomen kauneimmat puistot”, ne olivat järkyttävän kauniita.

Sapokka on Kotkan tunnetuin puisto.

Hän kiittelee paikallista väkeä.

”Aina kun kuvattiin isoja onnettomuuksia, sieltä aina jolkotti palopelastaja kysymään, kummalla kädellä käyttäisit tätä ja millä avaisit tämän. He konkreettisesti selittivät meille, miten vaikkapa laitteisto tai komentoketju toimii tai miten tilanteeseen saattaa suhtautua.”

Roolihahmoaan hän kuvailee hyvin erilaiseksi kuin itseään.

”Nella on tilanteen päällä eikä hätäänny. Itse olisin vähän enemmän paniikissa ja neuvoton.”

Inka Kallén, Matleena Kuusniemi ja Sara-Maria Heinonen ovat sarjan keskeisiä näyttelijöitä.

Näyttelemisen ohella 34-vuotias Heinonen työskentelee läheisyyskoreografina.

”Kyseessä on stuntkoordinaattoriin vertautuva henkilö, joka on tuotannoissa mukana, kun tehdään läheisyyskohtauksia eli sellaisia, jotka sisältävät alastomuutta tai seksiä. Läheisyyskoreografi koreografioi ne ja pitää huolta, että setissä on kaikilla turvallista ja hyvä olla.”

Tärkeintä Heinosen mukaan siinä työssä on, ettei näyttelijöille tule mitään yllätyksiä.

”Kun kaikki on suunniteltu tosi hyvin ja harjoiteltu”, ne ovat yleensä hauskimpia kuvauspäiviä.

Kotka 10 nähdään C More -suoratoistopalvelussa torstaina 15.6. alkaen.

Turkki haluaa estää kurdien nousun, vaikka kurdijärjestö SDF taistelee Isisiä vastaan. Kuva Al Sinan vankilasta Syyriasta.

Ravisteleva dokumentti näyttää, millaista turvallisuuspolitiikkaa Suomen Nato-kumppani Turkki harjoittaa

Kun Suomessa odoteltiin kärsimättöminä Nato-jäsenyyden viimeistä sinettiä, tulivat Turkin vaatimukset sen omien turvallisuusintressien ymmärtämisestä tutuiksi. Ilmeisesti ymmärrystä lopulta riitti.

Tuore Ulkolinja-dokumentti Turkki, kurdit ja Isis (Rojava, the Kurds, Turkey & Isis, 2023) näyttää, millaista turvallisuuspolitiikkaa Suomen Nato-kumppani Turkki oikein harjoittaa. Ravisteleva dokumentti kärsii pienestä sekavuudesta, mikä johtuu osin myös aiheen monimutkaisuudesta.

Turkin kannalta keskeisin ongelma liittyy Syyrian kurdihallintoon eli Rojavaan sekä Kurdistanin työväenpuolue PKK:hon, joka on käynyt omaa kamppailuaan Turkin hallintoa vastaan jo 1980-luvulta lähtien. Erityisen sekavaksi tilanne on muuttunut 2010-luvulla Syyrian sisällissodan ja Isisin nousun myötä. Osapuolia on useita, ja jokaisella on hieman eri intressit.

Yhdysvallat tuki pitkään kurdeja taistelussa Isisiä vastaan, mutta vuonna 2019 presidentti Donald Trump veti yllättäen omat joukkonsa pois ja jätti kurdit omilleen. Niinpä Turkki ryhtyi pommittamaan kurdialueita.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on ilmaissut useaan otteeseen tavoitteekseen saada Pohjois-Syyrian kurdialueet kontrolliinsa. Syitä ovat dokumentin mukaan halu estää kurdien nousu ja toisaalta siirtää Turkkiin tulleet miljoonat syyrialaispakolaiset kurdialueille.

Politiikan seuraukset näkyvät muun muassa al-Holin pakolaisleirillä. Dokumentti näyttää leirin lohduttomat olot.

”Jumala kostakoon Erdoganille, joka pilasi elämämme”, julistaa kurdityttö al-Holin pakolaisleirillä.

Ulkolinja: Turkki, kurdit ja Isis, to 15.6. TV1 klo 22.15.

Tuomo Yrttiaho