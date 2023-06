Kohusarja The Idolin piti tarjota terävää kritiikkiä mutta se päätyi esittelemään paljasta pintaa ja seksileikkejä

Kohutun draamasarjan kahdessa ensimmäisessä jaksossa poptähden persoona jää etäiseksi mutta hänen kroppaansa esitellään eksploitaatiohenkisesti edestä ja takaa.

The Idol -sarjassa Lily-Rose Deppin näyttelemä Jocelyn on tekemässä uutta levyä, ja sitä myydään seksillä.

”Enkö saa näyttää vartaloani?” kysyy poptähti valokuvaussessiossa, kun intiimikoordinaattori käskee aamutakin pieliä soukemmalle.

HBO:n The Idol -sarjassa koordinaattori lukitaan kuitenkin lukkojen taakse ja nännipiha saa näkyä.

Lily-Rose Deppin näyttelemä Jocelyn on tekemässä uutta levyä hyvin julkisen romahduksen jälkeen, ja sitä myydään seksillä. Promokuvissa vilahtaa tissi, musiikkivideokuvauksissa rinnat ovat piilossa mutta paljon muuta ei sitten olekaan. Sanoituksissa kutsutaan koskettamaan.

Jocelynin hahmosta erottaa niin Britney Spearsia kuin Kim Petrasia, kohuttuja ja kehuttuja poptähtiä, joiden julkisuuskuvassa seksi näyttelee isoa osaa. Mutta The Idolissa seksi ei ole vain musiikkibisneksen markkinointityökalu.

Päähenkilön kroppaa esitellään eksploitaatiohenkisesti edestä ja takaa. Seksi myy paitsi musiikkia myös tv-sarjoja.

Toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla debytoinut sarja on saanut paljon huomiota, enimmäkseen haukkuja. Arvioissa sitä on kutsuttu törkyiseksi mutta myös tylsäksi. Kahden jakson jälkeen arvioihin on helppo yhtyä.

Ihon paljous ei tee sarjasta uskaliasta, ennemmin kulahtaneen. Samaa on nähty jo musiikkivideoissa ja aikanaan television myöhäisilloissa

1970-luvun alussa perustettu HBO on tunnettu ilmaiskanavia rohkeammasta asenteestaan seksiin. Alkuaikoina se tarkoitti lupausta paljaista tissipareista, sittemmin hyvällä maulla laatuviihteeseen istutetuista seksikohtauksista.

Se tarkoitti satunnaisia panotovereita Sinkkuelämää-sarjassa ja sittemmin lihan iloja Game of Thronesin taljoilla.

Viime vuosikymmeninä HBO ei ole mainittavasti erottunut muusta kulttuurimaisemasta seksin määrässä, vaikka toki internetissä seksiä on paljon enemmän ja Hollywood-elokuvissa nykyään paljon vähemmän. Yksi poikkeus on Euphoria (2019–), kehuttu teinisarja, joka myös tunnetaan suorasukaisesta alastomuuden ja seksin kuvauksestaan.

Sarjan takana on Sam Levinson. Hän on myös yksi The Idolin luojista.

Levinsonin lisäksi sarjaa ovat olleet luomassa Reza Fahim ja Abel ”The Weeknd” Tesfaye. Jälkimmäinen myös näyttelee yökerhon omistajaa Tedrosta, jonka myrkyllisen vaikutusvallan alle Jocelyn joutuu. 50 Shades of Greyn leikit näyttävät kaksikon kohtaamisten rinnalla raikkailta.

Sarjan pääparia näyttelevät Lily-Rose Depp ja Abel ”The Weeknd” Tesfaye.

Sarjan alkuperäinen ohjaaja Amy Seimetz häipyi projektista kesken kaiken, ja Levinson otti ohjausvastuun. Rolling Stone -lehti haastatteli tuotantoryhmän jäseniä, joiden mukaan seksuaalinen materiaali ja alastomuus lisääntyivät tuolloin.

Yhden haastateltavan mukaan tarina kääntyi ”satiirista samaiseksi asiaksi, jota oli tarkoitus satirisoida”.

Päähenkilö on sarjassa alati katseiden kohteena, hänen ympärillään on aina kiertuemanagereita, agentteja ja levy-yhtiöedustajia, jotka puhuvat hänen puolestaan.

Kahden ensimmäisen jakson perusteella tämä näkyy myös muodon tasolla: Jocelynista puhutaan enemmän kuin hän itse puhuu, ja hänet esitetään usein muutenkin muiden katseiden kautta.

Musiikkibisneksen kiroihin kohdistuva kritiikki ei osu maaliin, kun päähenkilössä on tarttumapintaa vain takapuolen pinta-alan verran.