Kirjailija Paul Auster haluaa Yhdysvallat, jossa kansalaisille ei valehdella.

Mammuttiromaani 4321 julkaistiin tammikuussa 2017, juuri ennen kuin sen amerikkalaiskirjailija Paul Auster täytti 70 vuotta, muutama päivä presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

Kirjailijaa haastatteli hänen New Yorkin -kodissaan saksalainen elokuvantekijä Sabine Lidl. Tämän dokumentissa Paul Auster ja unelma demokratiasta (Paul Auster – What If?, 2021) taiteilija kertoo laveasti mutta selkeästi suvustaan, työstään ja romaanista, joka on nostettu yhdeksi hänen pääteoksistaan. Suurta arvoa ja painavia puheenvuoroja saa myös Austerin kirjailijavaimo ja kotikriitikko Siri Hustvedt.

Ohjelman nimi viittaa Austerin poliittisiin näkemyksiin, jotka nivoutuvat taiteelliseen työhön.

4321 toi Austerin markkinointikiertueen syyskuussa 2017 myös Suomeen. Akateemisessa kirjakaupassa Austeria haastatteli presidentti Sauli Niinistö, eikä kirjailija arkaillut sanoissaan. Hän vertasi Trumpia Hitlerin Saksan propagandaministeri Joseph Goebbelsiin: kun valhetta toistetaan tarpeeksi usein, alkavat ihmiset uskoa siihen.

Syyskuussa 2017 Paul Austeria (vas.) haastatteli Helsingissä tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lidlin haastattelussa Auster nostaa esille muun muassa vuoden 1968 historialliset opiskelijamellakat. Tuolloin poliisit tukahduttivat Vietnamin sotaa ja Yhdysvaltain hallinnon valheita vastustaneiden nuorten mielenilmaisuja väkivalloin.

Auster joutui itsekin poliisin pahoinpitelemäksi Columbian yliopiston kahakoissa. Aikalaistapahtumat huomioidaan romaanissa 4321, joka kunnianhimoisesti kertoo päähenkilönsä elämästä neljä vaihtoehtoista kehityskulkua.

Samoista lähtökohdista mutta erilaisissa ympäristöissä voidaan kasvaa hyvinkin erilaisiksi henkilöiksi, selittää Auster merkkiromaaninsa 4321 perusrakennetta.

Maaliskuussa 2023 Paul Austerin kerrottiin sairastavan syöpää.

Robert Duvall näyttelee Ilmestyskirja. Nytin klassikkokohtauksessa everstiluutnantti Kilgorea, joka rakastaa napalmin hajua aamuisin.

Upea sotaspektaakkeli Ilmestyskirja Nyt syntyi äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa

Vastoinkäymisiä riitti, ja Coppola kirjoitti elokuvaa uusiksi lennosta. Monet sairastuivat tauteihin. Surffarisotilasta näytelleen Sam Bottomsin elimistöön luikerteli kuvausten aikana hakamato, joka vahingoitti tämän maksaa. Välillä kuvaukset keskeytyivät viikoiksi, kun taifuuni tuhosi ison osan lavasteista, mukaan lukien Playboy-mallien lavan.

Kun kuvauksiin tarvittiin ruumiin näköisiä hahmoja, paikallinen haudanryöstäjä kaivoi työryhmän tietämättä maasta oikeita ruumiita, mikä sai paikallisen poliisinkin kiinnostumaan. Hollywoodin väeltä takavarikoitiin hetkeksi passit.

”He eivät tienneet, ettemme olleet tappaneet näitä ihmisiä, sillä ruumiita ei pystytty tunnistamaan”, elokuvan tuottaja Gray Frederickson on kertonut.

Kesken kuvausten Coppola pelasti elokuvansa haalimalla lisärahoitusta monesta eri lähteestä ja suostui kattamaan osan kuluista tarvittaessa itse.

Koettelemukset näkyivät myös näyttelijöissä. 36-vuotias päätähti Martin Sheen sai vakavan sydänkohtauksen, mutta kutsui sitä lämpöhalvaukseksi, jotta rahoittajat eivät olisi pelästyneet. Puolentoista kuukauden ajan Sheenin kohtauksissa näytteli tämän veli Joe Estevez.

”Saimme käyttöömme liikaa rahaa, ja vähitellen tulimme hulluiksi”, kuuluu Coppolan kuuluisa summaus Cannesin elokuvajuhlien lehdistötilaisuudesta.

Ilmestyskirja. Nyt osallistui Cannesin elokuvajuhlille ”keskeneräisenä työnä”. Tämä oli elokuvan menestystarinan alku: Coppola voitti Cannesin pääpalkinnon, Kultaisen palmun.

