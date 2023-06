Antti Tuiskun jäähyväislevy on täällä – kokonaisuus on tuttu ja turvallinen

Sisään ja ulos -levy soi rohkeiden avausten ja ylivoimakappaleiden puutteesta huolimatta miellyttävän rentoutuneena ja tasavahvana kunniakierroksena, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Pop / albumi

Antti Tuisku: Sisään ja ulos.

Warner. ★★★

Suomen suosituin poptähti Antti Tuisku sinetöi parinkymmenen vuoden uransa kolmen viikon päästä koittavana sunnuntaiaamuyönä Ruisrockin päälavalla noin puoli kahden aikaan.

Tauolle jäävän Vesalan tavoin Tuisku julkaisee uransa viime metreillä kokonaisen albumin, mikä on alalla epätyypillistä ja jotenkin hauskan testamentillista.

Yleensä artisteilla on tapana kiertää uuden materiaalin kanssa helposti kaksi tai kolme kesää, mutta Tuisku ehtii niittää viimeisen levynsä antia lavoilla enää vaivaiset kolme keikkaa.

Tuhlausta ehkä, mutta virkistävän epälaskelmoitua.

Perjantaina ilmestynyt Tuiskun viimeinen albumi Sisään ja ulos on syntynyt tunnettujen tekijöiden kuten Jurek Reunamäen, Kaisa Korhosen ja Kalle Lindrothin kanssa.

Läpikotaisen tutulta ja eri aikakausien Tuiskulta kuulostavaa albumia voisi helposti epäillä eräänlaiseksi kuolinpesän ennakkotyhjennykseksi.

Pöytälaatikkorippeiden sijaan kyse on kuulemma uusista kappaleista, joita työryhmä aloitti kirjoittamaan Tuiskun kutsumana Espanjassa loppuvuodesta 2021.

Tuisku on esitellyt urallaan muutamia poikkeuksellisen komeita taiteellisia lanseerauksia. Niitä vasten Sisään ja ulos kuulostaa kantavan teeman ja tuoreen musiikillisen linjan puutteessa ensikuulemalta turhalta kertaukselta, joka ei tee oikeutta laulajan uralle.

Levyä kuunnellessa laulujen rentous ja levyä halkova riittävä laatu nousevat miellyttävästi esiin. Merkkiteoksen sijaan albumia on parempi luonnehtia kuuntelukelpoiseksi.

Sisään ja ulos heräilee lupaavasti, vaikka kuulaan elektroninen avauskappale Show on ilmainen onkin sanoituksellisesti umpikulunutta Tuiskua.

Hän laulaa kaipuusta, duunin teosta ja riisumisesta. ”Kaiken nähneistä” peleistä ja vehkeistä sekä trimmatuista pakaroista, jotka ovat ”money making machine”.

Vyölaukku on täynnä, mutta sydän ei: kaivattua ei löydy edelleenkään, vaikka Tuisku laulaa kiertävänsä jokaisen kapakan. ”Sulle show on ilmainen, jos haluut mut vielä.”

Fokusbiisi Tähdet on selkeä yritys potkia ilmoille lopetuksen arvoista edm-nostetta. Turhan hillitystä kappaleesta ei ole täyttymykseksi, vaikka kappale on kuin täsmäkirjoitettu Pride-viikkojen lämpimiin kesäöihin ja viimeisten festarihetkien säkenöintiin.

Avauskappaleparia seuraa viiden aiemmin julkaistun singlen sikermä – varsin toimiva lattaripala Baila por mi, keikoilla suorastaan tarpeelliseksi kohentunut Grindr Mayhem, kammottava junttihölkkä Auto jää sekä korvaan tarttuvat herkistelyt Koti ja Elämä tulee beibi.

Levyn loppupuolella Menkää rauhassa tuo säksättävän kompin osalta mieleen Robynin Dancing on My Ownin, joka on uitettu Valittu kansa -levyn uskonnollisuudessa. Seksileluinspiroitunut Satisfyer pro hyödyntää Tuisku tuu-huudahdusta bailutorvena.

Tuiskun ura kotimaisen bailu- ja siirappipopin kärkenä olisi ansainnut reippaamman ja muistettavamman päätännän, mutta jäähdyttelyksi levy on laadukas.