Kirja-arvostelut

Murtuvat sisaret, tunteeton veli – esikoisromaani Jehovan todistajista kertoo uskonnollisen yhteisön vaikutuks

Tänä vuonna

Minä­kertoja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tietysti on

Romaanin

Sen, mikä

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.