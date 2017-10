Kirja-arvostelut

Ellen Thesleff maalasi kuin jumala ja kulki miesten vaatteissa – tietokirja ja romaani kertovat taiteilijasta,

Taide

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Thesleff

Elämäkerta

Schreck

Schreck

Thesleffin

Tervon

Kirjailija

Tervo

Oikaisu sunnuntaina 1. lokakuuta klo 9.02: Ellen Thesleff piirsi Omakuvaansa vuosina 1894–1895, ja se valmistui 1895.