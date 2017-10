Maila Talvio tarjoili juhla-aterian natsijohtajille Lyypekissä – Kirjailijoiden etujärjestö on ollut monessa mukana mutta keskittyy nyt vain yhteen asiaan: rahaan Kirjailija tienaa 2 000 euroa vuodessa – Suomen Kirjailijaliitto on yrittänyt järjestää kohennusta jo 120 vuotta. Helsinkiläinen herrakerho kasvoi vähitellen koko maan kattavaksi etujärjestöksi. Kiinnostavimmillaan Kirjailijaliiton tarina on silloin, kun kaikilla muillakin on ollut vaikeaa.