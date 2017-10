Kirja-arvostelut

Taitava ja runollinen esikoisromaani kertoo lapsesta, jolla on yksi jalka Suomessa, toinen sosialismin krapula

Romanialaisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suuren osan

Aikuistumistarinan

Tämä näkyy

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.