(s. 1965) kirjailijanura käynnistyi novelleilla jo 1980-luvun puolella. Sittemmin hän on kirjoittanut sekä pitkää että lyhyttä proosaa ja voittanut teoksillaan useita palkintoja. Tinkimättömästi omia polkujaan kulkeva kirjailija on noussut kahdesti myös Finlandia-ehdokkaaksi.Uusi romaani Hiljaiset joet on päähenkilöään myöten tyypillistä Verrosta, mikä on yksinomaan hyvä asia.Tarina käynnistyy nimeämättä jäävästä maasta, jonka rajanaapurina on omia kansalai­siaan sortava painajaisvaltio. Kahden vuosikymmenen ajan Lia Alina Anias on perannut rajan ylittävän joen tuomia rojuja ja ruumiita. Pari kuukautta ennen kuin Lia saa kuulla pian koittavasta maailmanlopusta, hän löytää jokivarresta viisi nälkiintynyttä pakolaislasta.Toisiinsa takertuvat lapset tukeutuvat vieraassa ympäristössä Liaan, joka on itsekin yhteisössä ulkopuolinen. Omillaan toimeen tulevalla, monin tavoin juurettomalla Lialla ei ole vakituista asuinpaikkaa. Hän kantaa koko maallista omaisuuttaan mukana repussaan.Näistä ominaisuuksista on hyötyä, kun maailmanloppua enteilevät maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset alkavat repiä koko planeettaa riekaleiksi. Lia lähtee lasten kanssa vaarojen täyteiselle pakomatkalle, joka vie heidät lopulta aina Suomeen asti – ja sitten vielä paljon pidemmälle.kertoo luhistuvan Maapallon myrskyjen keskelle sijoittuvan tarinan omaan pienieleisen toteavaan tyyliinsä. Lia ja lapset ovat käytännönläheisiä selviytyjätyyppejä, jotka pystyvät sopeutumaan ankariinkin olosuhteisiin ilman tunteenpaloa. He puskevat eteenpäin ylitsepääsemättömistä ongelmista huolimatta ja jaksavat uskoa huomiseen.Samalla he toimivat näyteikkunana uuden, entistä paremman ihmiskunnan tulevaisuuteen.Hiljaiset joet on lähes raamatullinen visio katastrofista, joka pyyhkii Maapallon puhtaaksi pahuudesta. Kaikesta siitä ahneudesta, itsekkyydestä, ennakkoluuloista, lyhytnäköisyydestä ja ahdistuksesta, joka nykyihmistä riivaa.Verrosen vahva visio on yhtä aikaa pohdiskeleva ja intensiivinen, tuhoisa ja rakentava. Kulisseiltaan teos ei pyri uskottavuuteen, sillä tapahtumat toimivat vain mahdollistajana, jonka kautta kirjailija maalaa väliin hyvinkin synkkää kuvaa ihmisyyden arvoista ja olemuksesta. Toivoa ja hyvyyttä kuitenkaan koskaan unohtamatta.”Kaikesta huolimatta olin sopeutunut maailmaan hyvin, ja minusta oli sääli, että se loppuisi.”