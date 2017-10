Konserttiarvostelut

Yari soitti konsertin kerrankin omilla ehdoillaan – 60-vuotiskonsertti oli spesiaalin spesiaalia

Marraskuun

Yarin

https://www.hs.fi/haku/?query=samuli+putro

https://www.hs.fi/haku/?query=jarkko+martikainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rantasila

Konsertin

Savoy