Aili Ikonen säätää aurinkoisen retrojazzin astetta syvällisempään suuntaan

Aili Ikosen

Levyä

ensimmäinen soololevy Laulan viime vuodelta oli kepeää ja helposti sulavaa, aurinkoista retrojazzia. Nyt otetaan reipas askel syvällisempään ja taiteellisempaan suuntaan. Piirrä minut on tyylikäs ja kaunis kokonaisuus jazzin kaltaista laulelmaa. Levy maalailee kuulijan eteen kuin herkkiä vesiväritöitä ja tiiviitä tunnelmia yhden naisen elämästä.Se nainen on Aili Ikonen. Ikonen vastaa ensimmäistä kertaa joka ikisen kappaleen sanoista ja sävelistä. Tämä kuuluu omakohtaisuutena. Ikosta uskoo.leimaa eteerisyys, mutta ikosmaista virnettäkin löytyy. Esimerkiksi riehakas vapauden ylistyslaulu Nuori vapaa nainen voisi hyvin sijoittua 50-luvun iloiseen jazziskelmäaikaan.Notkea yhtye pääsee oikeuksiinsa, sillä Ikonen ei täytä koko ilmatilaa. Kolmessa kappaleessa mukana soittaa pehmeän sulokas jousikvartetti, mikä luo kuulokuvaan hyrisyttävää vaihtelua ja toisaalta korostaa tämän levyn tunnelmallisuutta. Mieli tekisi kaataa lasiin vielä vähän lisää ripassoa.Sävellyksiin toivoisi omaperäisyyttä vieläkin enemmän, mutta tämä tapahtunee liki automaattisesti, kunhan Ikosen oma luomistyö vain saa jatkua.Miten sille sitten riittää aikaa, on jo toinen juttu. Aili Ikonen astuu vuoden kuluttua lauluyhtye Rajattoman riveihin.