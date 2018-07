Levyarvostelut

kesää sitten lontoolaisyhtye Florence And The Machine nähtiin Flow-festivaalin päälavalla ja kenellekään paikalla olleelle ei voinut jäädä epäselväksi, millainen luonnonvoima yhtyeen solisti Florence Welch oikein on.Hipahtavan naapurintytön johtama taiderockyhtye on näinä aikoina kaikin puolin epätodennäköinen menestyjä, mutta viimeistään konsertissa yhtyeen taika avautui.Welch piiskasi Suvilahteen kokoontuneen yleisön hurmokseen esityksellä, jossa yhdistyivät niin Patti Smithin peräänantamaton asenne kuin Kate Bushin taidokkuus. Se oli todellinen voimannäyttö. Hänen tulkintansa oli niin täynnä energiaa ja tunteen paloa, että se ei yksinkertaisesti voinut jättää kylmäksi.Florence And The Machinelle on myös riittänyt. Yhtyeen kaikki kolme albumia ovat nousseet listaykkösiksi kotimaassa, ja kolmen vuoden takainen How Big, How Blue, How Beautiful kipusi kärkeen myös YhdysvalloissaNeljännellä albumillaan Florence and the Machine on antanut itselleen luvan höllätä jalkaa kaasupolkimella. High As Hope esittelee vakavoituneemman ja puhuttelevamman Florence Welchin, mikä kuuluu niin musiikissa kuin sanoituksissa.Sovitukset on riisuttu paikoin äärimmilleen ja ison osan levystä Welch laulaa lähinnä pianon säestyksellä: avauskappale June käynnistyy lähes kuiskauksenomaisesti ennen kuin kasvaa mahtipontiseksi messuksi, ja päätöskappale No Choirin hartaus sinetöi levyn seesteisen tunnelman.Ensisingle Sky Full of Songissa yön yli jatkuva juhliminen on vaihtunut itsetutkiskeluun ja anteeksipyyntöön. Henkilökohtaisimmillaan Welch on Hungerissa, jossa hän palaa teini-ikäisenä kärsimäänsä syömishäiriöön ja rohkaisee nyt muita samankaltaisista ongelmista kärsiviä uskomaan itseensä.Paljon on High As Hopella myös tuttua jäljellä.Esimerkiksi Hunger ja nimensä mukaisesti Patti Smithille omistettu Patricia pitävät huolen siitä, että Welch voi myös jatkossa ajaa yleisönsä hurmokseen vetävien ja tulisieluisten rock-kappaleiden avulla.