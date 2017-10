Kuukausiliite

Kirjailija Tiina Raevaara suostui alastonkuvaan, koska haluaisi jo päästä ulkonäköön liittyvästä häpeästä

”Viihdyn ruumiissani hyvin, kun olen yksin, mutta katseiden kohteena olemisen koen vai-keaksi. Inhosin nenääni jo nuorena. Istuin luokassa käsi kasvoilla. Kun kasvoin teini-iässä pitkäksi, peittelin sitä huonolla ryhdillä. Inhoan yhä muiden nähden uimapuvussa olemista. Tällaisesta häpeästä pitäisi tässä iässä jo päästä yli. Se on yksi syy, miksi suostuin tähän kuvaan.



Lasteni kuullen en koskaan moiti omaa ulkonäköäni. En ole kuullut oman äitinikään koskaan puhuvan laihduttamisen tarpeesta tai muuten moittivasti omasta itsestä. Se on ehkä vaikuttanut niin, että sisimmässäni olen jollain lailla perustyytyväinen ruumiiseeni.



Olen aina ollut huono nukkuja ja kärsinyt nukahtamisvaikeuksista, heräilystä ja painajaisista. Välillä töitä on liikaa, ja ahdistun ja nukun entistä huonommin. Tammikuussa aloin pitkän tauon jälkeen pelata taas salibandya, jota harrastin läpi nuoruuteni. Se on tuonut elämääni hyvää nukkumista ja mielen tyyneyttä.



Perinnöllisyystutkijan tausta vaikuttaa kehosuhteeseeni ehkä siten, että arvostan hyviä geenejäni. Suvussa ei ole sairauksia, ja isovanhempani olivat pitkäikäisiä. Ruumiini on aina ollut hyvin terve. Tiedostan hyvin, että elintavoilla voi silti pilata kaiken.”