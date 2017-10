Vantaan Korso on ihana, sanoo Michael Jacksonin veljentytär Autumn Jackson – ja siksi hän saattaa kasvattaa lapsensakin siellä Korsolaispojasta kasvoi musiikintekijä, joka valloitti Hollywoodin studiot ja siellä Michael Jacksonin veljentyttären. Tuottaja Narinder Singh on Korson kasvatti, joka on saanut myös vaimonsa Autumn Jacksonin rakastamaan suomalaista radanvarsitaajamaa.