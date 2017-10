Kuukausiliite

Lupsakka kansansuosikki Matti Vanhanen on nousemassa presidentiksi – pakinoitsija Kuukautinen arvioi president

Matti Vanhanen

Tuula Haatainen

Merja Kyllönen

Nils Torvalds

Paavo Väyrynen

Laura Huhtasaari

Pekka Haavisto

Sauli Niinistö

Kaksinkertainen pääministeri on huumorimies, josta huokuu lämpö ja leppoisuus. Presidentti Mauno Koivisto oli kansalle vain Manu, arvostettu ja rakastettu hahmo, ja Vanhanen on samalla tavalla kansalle Masa. Kansansuosikin kannatusluvut huitelevat jo kolmen prosentin tietämissä. Kunnon loppukiri, ja Masa on Suomen seuraava presidentti.Demareilla oli runsaudenpula hyvistä ehdokkaista: Anna-Riitta Salonen, Sinikka Tuokko, Varpu Kuusniemi, Sirpa Huutola, Pirjo Ronkainen… ja näitä hieman tuntemattomampi Tuula Haatainen. Sdp on kansanliike, jossa käy tällä hetkellä ”pöhinä”. Haatainen on Vanhasen kova haastaja.Valttina luontainen arvovalta. Epävarmassa maailmassa moni luottaa vakaaseen Kyllöseen. Ulkopolitiikan tuntija kehotti kampanja-avauksessaan EU:ta luopumaan sanktioista, joita Venäjään kohdistettiin, kun se valtasi naapurimaansa alueita. Taitava lausunto avasi Kyllöselle suomalaisten sydämet. Jatkoon.Presidentinvaaleissa on kahdenlaisia kandidaatteja: Niinistön kaltaisia takiaisehdokkaita ja raskassarjalaisia. Torvalds kuuluu ehdottomasti jälkimmäisiin. Tuntee työelämän kovuuden tehtyään pitkän uran Svenska Ylellä. Työmies Torvalds saattaa yllättää.Vahva nimi, mikäli saadaan suostumaan ehdokkaaksi. Vahvuutena luottamukselliset suhteet Neuvostoliiton johtoon. Saattaa olla käytettävissä myös valtioneuvoston jäsenen tehtäviin.Värikkäässä joukossa keskitien kulkija. Esimerkiksi räiskyvää Vanhasta vieroksuville maltillinen erityisopettaja saattaa olla houkutteleva vaihtoehto. 38-vuotias Huhtasaari käy kovaa kisaa 40-vuotiaan Merja Kyllösen kanssa nuorten feministinaisten äänistä.Menestyi viimeksi hyvin, mutta ei omilla ansioillaan. Haavistoa äänestettiin pitkälti siksi, että hänellä oli tukijoinaan arvostettuja nimiä: Rosa Meriläinen, Emma Kari, Krista Kosonen, Alpo Suhonen ja kaikki Ultra Bra -yhtyeen laulajat. Menestys riippuu nytkin siitä, kuinka näyttävästi nämä tukijat saadaan esille.Niinistö on eläkeikäisten ehdokas, ja siltä suunnalta ikämies saanee suurimman kannatuksensa. Moni odotti ensi vuonna 70 vuotta täyttävän politiikan kunniavanhuksen vetäytyvän jo aktiivielämästä vanhuuden lepoon, mutta luopuminen näyttää olevan hänelle vaikeaa. Jäänee jumbosijoille.kuukautinen@hs.fi