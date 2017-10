Ystävät kertoivat Niklas Herlinistä Kuukausiliitteen henkilökuvassa vuonna 2007: ”Nikolla on ollut aina vähän kapinaa kaikkea kohtaan”

Kuukausiliite

Ystävät kertoivat Niklas Herlinistä Kuukausiliitteen henkilökuvassa vuonna 2007: ”Nikolla on ollut aina vähän

Niklas Herlin

Koneen hissisuvun

Niklas Herlinin lapsuus

Noilla mummin

Niko ajattelee, että kun perii rahaa, siitä tulee valtava vastuu, Minna Lindgren sanoo.

Tupakoinnin

Niklas Herlin

Niklas Herlin

Ilta-Sanomista

Nikolla on vahva oikeudenmukaisuuden taju, Nina Paavolainen sanoo.

Niklas Herlinin

Kun on

Nikon työhuone on hirveä läävä, Pekka Holopainen sanoo.

Huhuja

Uunisaaressa

Aika iso juttu aika tavallisesta ihmisestä, Niklas Herlin toteaa.

On aika

ei suostu haastatteluun.Tuossa hän nyt silti istuu vastapäätä ravintola Kosmoksen loosissa Helsingin ydinkeskustassa. Suomen neljänneksi pörssirikkaimmalla miehellä on yllään Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan siniharmaa T-paita, jalassa farkut ja buutsit. Farkuissa on karski nahkavyö, musta vastahankittu nahkatakki on mytyssä sohvalla.Aurinkolasit on nostettu otsalle, ja otsa on korkea kuin, pitkät hiuksetkin kammattu samalla tavalla taakse pitkin päätä.On kesäkuinen perjantai, ja 43-vuotias Niklas Herlin tilaa kossumehun, borssikeiton ja tuopin olutta.Kirjankustantaja ja kolumnisti Herlin osti edesmenneen sanomalehti Uuden Suomen tuotemerkin Alma Medialta toukokuussa. Uusi Suomi lakkautettiin 16 vuotta sitten, ja 16 vuotta sen perään on haikailtu.Spekulointi alkoi heti:Aikooko Koneen hissisuvun perillinen herättää henkiin Uuden Suomen? (Aikoo.) Millaista lehteä hän suunnittelee? (Nettilehteä.) Kenestä tulee päätoimittaja? (Arvopaperi-lehden entisestä toimituspäälliköstä. Oli oikeastaan Huuskon idea ostaa Uusi Suomi.)Toistaiseksi Herlin on torjunut haastattelupyynnöt. Suunnitteilla oleva verkkolehti Uusi Suomi aloittaa vasta joskus syksyllä. Toimitilat on vuokrattu Ruoholahdesta, mutta hanke on niin kesken, ettei Herlin halua puhua siitä enempää.Hän lusikoi keittoaan, ottaa jälkiruuaksi tavallisen kahvin ja calvadoksen – sitä halvempaa – ja sitten toisen.Sytyttämätöntä Camel-savuketta pitelevä käsi vapisee vähän, pöydällä odottaa punainen muovisytkäri. Kolmen tunnin lounaan aikana hän poistuu anteeksi pyydellen kadulle kerran. Mutta vain kerran, vaikka on ketjupolttaja. Päivässä voi kulua kolme askia.Haastattelua ei nyt tule, mutta tehkää henkilökuva, Herlin ehdottaa.Henkilökuva? Siis sellainen lehtijuttu, jossa muut kertovat, miten hänestä on tullut hän ja millainen hän on muiden silmissä?Nyt Herlin ei kyllä tee ihan viisaasti. Yleensä ihmiset haluavat päästä nimenomaan itse kertomaan, millaisia he ovat.Sanotaan nimittäin, ettei Herlin ole helppo tyyppi. Hänellä on terävä kieli, hän on aggressiivinen, hän juo liikaa, ei pese hiuksiaan ja näyttää prätkäjätkältä. Haluaako hän tosiaan muiden kertovan itsestään?Haluaa. Ja lupaa jopa auttaa korjaamalla valmiista tekstistä asiavirheet. Kun kerrotaan vanhasta värikkäästä suvusta, eteen tulee väistämättä paljon vuosilukuja ja nimiä.Mutta siis vain asiavirheet. Sukulaiset ja ystävät puhukoot, mitä puhuvat.Ulkona on hellepäivä, mutta Herlin kiskoo ylleen nahkatakkia. Sitten hän siirtyy suunnittelemaan uutta Uutta Suomea kadun toiselle puolelle baariin.lyhennetyn kronikan voi aloittaa vaikkapa siitä, kun Niklas Herlinin isoisoisälähetti poikansaAmerikkaan.Harald oli saanut Kone-yhtiön palkkioksi saneerattuaan sen emoyhtiön Suomen Sähkö Oy Gottfr. Strömbergin. Harald oli vesijohtoalan yrittäjä – lvi-yrittäjäksi häntä varmaan nykyään kutsuttaisiin – ja liikemies.Haraldin vesijohtoyritys oli menestynyt hyvin 1900-luvun vaihteen Suomessa, sillä Pietaria rakennettiin kiivaasti. Haraldilla meni niin hyvin, että hän uskalsi ottaa lainaa ja ostaa huutokaupassa Thorsvikin kartanon Kirkkonummelta. Se oli komea paikka kaukana Helsingin hälystä.Heikki Herlin työskenteli piirtäjänä New Yorkissa valtavassa hissiyhtiössä, jonka nimi oli Otis. Hissialan uusimmat innovaatiot kulkivat kirjekuorissa Atlannin yli pieneen suomalaiseen Kone-yhtiöön.Heikille syntyi neljä lasta:1931,1932 ja kaksostytötja1936.Kun Pekka oli neljävuotias, Heikistä tuli Koneen toimitusjohtaja. Muutaman vuoden kuluttua alkoi toinen maailmansota. Hissien tuotantolinja muutettiin muutamassa viikossa kranaattilinjaksi. Lapsilleen Heikki opetti venäjää, kaiken varalta.Kun sota päättyi, Thorsvikin kartano piti luovuttaa Neuvostoliitolle osana Porkkalan sotilastukikohtaa. Kun tila saatiin takaisin, kaikki siellä oli aloitettava alusta.Pekka, Heikin ainoa poika, meni naimisiin luokkatoverinsakanssa. Kirsti oli kansatieteilijätytär, ja Vilkuna tunnettiin presidenttimiehenä. Idänkauppa kasvoi, samoin Kone. Siitä tuli ensimmäinen suomalainen monikansallinen yhtiö.Oli Pekan vuoro siirtyä Koneen johtoon. Thorsvikiin syntyi uusi sukupolvi Herlinejä: 1955, 1956, 1959Ja marraskuussa 1963 jälleen lämpimältä maidolta tuoksuva pieni nyytti. Se sai kummeikseen isän serkun, kirjailijaja toimittaja, josta kahden vuoden päästä tuli Yleisradion pääjohtaja.Nimeksi vauvalle annettiin Niklas. Miksi Niklas?No, vauvan isoisän isoisällä eli Haraldin isällä oli Niklas-niminen veli. Tämä Niklas opiskeli tuomariksi ja päätyi Ulvilan kruununvoudiksi. Hän oli Suomen ensimmäisiä sosialisteja ja tapasija tiettävästi myös itsensäHäneltä Niklas Kustaa Harald Herlin nimensä peri.Thorsvikin kartanossa on turvallinen, kai sitä voisi idylliseksikin sanoa. Pekka Herlinistä tulee Koneen toimitusjohtaja 32-vuotiaana. Äiti, suomen kielen maisteri, on kotona lasten kanssa. Vuonna 1965 syntyy viides lapsi,Suku on tiivis, pääsiäisen ja joulun pyhinä kokoonnutaan isovanhempien luo. He asuvat tilan vanhaa valkoiseksi rapattua päärakennusta, ja ukki jakaa lapsenlapsille marsipaani- ja suklaafiguureja.Sitten asetutaan perhekuvaan neljään riviin: lapset eteen itämaiselle matolle ja heidän taakseen tädit, sedät ja isovanhemmat.Sisaruksia ja serkkuja on paljon, muita leikkikavereita ei tarvita. Niklas, tai Niko, kuten häntä on alettu kutsua, viihtyy Ilona-siskon ja serkkujensajakanssa. Kaksoset Nina ja Markus ovat isän sisarenlapsia. He asuvat Abramsbyssä, joka kuuluu Thorsvikin tilaan.Niklas Herlinin perhe asuu yksikerroksisessa talossa, joka on rakennettu Thorsvikiin 1950-luvulla. Se on suuri, mutta teollisuusjohtajan kodiksi vaatimaton.Ympärillä leviävät niityt ja metsät, vieressä on meri. Toisinaan tehdään ulkomaanmatka. Enimmäkseen kuitenkin ollaan kotona Thorsvikissä.Talli on täynnä hevosia, onhan Thorsvik 1960-luvulla Suomen suurin lämminverihevosten siittola. Ensimmäinen siitosori on presidentti Kekkosen lahjaksi saama Lento. Tallissa on myös siitosori Lou, joka saa myöhemmin nimen Nimbus. Sen isä on Lowe Hannover, joka taas on Star’s Priden jälkeläinen, ja Star’s Pridea pidetään siihen aikaan maailman ansioituneimpana siitosorina.Isä kasvattaa myös lihakarjaa, vantteria herefordilaisia. Harmi vain, että pienikokoinen Niko on niin astmaattinen, että hänen pitäisi oikeastaan pysyä poissa talleilta ja navetasta.Kesäisin purjehditaan isän 42-jalkaisella Lygaialla Suomenlahdella. Lygaia on hurjan nopea vene, ja Pekka on kunnianhimoinen purjehtija. Satamaan tullaan aina purjeilla. Kun lapset ovat pieniä, mukana on miehistöä, mutta kun he kasvavat, heidänkin on opittava kryssaamaan ja lenssaamaan.Talvisin isä kalastaa verkoilla kavereidensa kanssa. Kalalta haisevat verkot selvitetään Herlinien keittiössä.Äidinisä Kustaa Vilkuna on lapsille ”ukko”. Hän asuu Helsingin Jollaksessa, jossa lapset vierailevat. Ukko on vaikuttava persoona, joka jättää Nikoon jäljen.Kun ukko lämmittää Thorsvikissä saunan, hän selittää pojalle koko ajan, mitä tekee. Samalla hän luennoi saunomisen historiasta. Ukon kalastuskirjasta Lohi tulee yksi Nikon lempikirjoista.Toukokuussa 1971 kartanossa juhlitaan ukin ja mummin 70-vuotispäiviä vanhan ajan perhejuhlissa. Orkesteriksi on palkattu meluisa Retuperän WBK. Ruokasaliin on katettu pitopöytä, ja ulkona grillin luona tarjotaan kalasoppaa.Aurinko paistaa, nurmella tanssahdellaan. Paikalla on vuorineuvoksia ja professoreita, ja vilahtaapa vierasjoukossa itse arkkiatri. Niin, ja Neuvostoliiton asiainhoitaja Tehtaankadulta.ja ukin 70-vuotispäivillä Niko Herlin on seitsemänvuotias. Hän on käynyt vuoden Masalan kansakoulua Kirkkonummella.Kolmannella luokalla hän ja Nina-serkku siirtyvät perinteikkääseen Suomalaiseen yhteiskouluun eli Sykkiin kauas Helsinkiin.”Niko sisaruksineen kulki kouluun Pekan ja hänen autonkuljettajansa kyydissä”, kertoo Nina Paavolainen, Tammen käännetyn kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö.Kotiin lapset palaavat junalla tai bussilla. Lähimmältä pysäkiltä on kotiin neljän kilometrin kävely.Elämä Thorsvikissä on ollut suojattua, suvun varallisuudesta ei ole ollut tapana puhua. Kaikkea on saanut, jos on ollut tarvetta, eikä siitä ole tehty numeroa.Nyt elämää alkavat muovata muiden ihmisten katseet.Sykissä on totuttu rikkaiden perheiden lapsiin, mutta Niko ei halua autonkuljettajan ajavan suurilla mustilla Chryslereillä ja Buickeilla koulun pihaan.”Sykissä kaikki tiesivät Herlinit, mutta ei Nikoa katsottu niin, että tuossa menee se rikas poika. Varakkuus ei ole Sykissä niin ihmeellistä”, sanoo entinen luokkatoveri, Yle Radio 1:n ohjelmistopäällikkö.Joskus, Nikon syntymäpäivänä, bussi hakee koko luokan lapset Thorsvikiin.Opettajille Niko on jo kolmas Herlinien poika. He kutsuvat häntä milloin Antiksi, milloin Ilkaksi. ”Veljeksillä oli samanlainen olemus ja samanlainen tapa olla”, Lindgren sanoo.Koulu menee hyvin, vaikka laiskahan Niko on, pärjää pienellä vaivalla. Hänellä on tavattoman hyvä muisti. Hän on suosittu, vähän ujo ja söpö poika, josta tytöt tykkäävät ja jolla on paljon kavereita.Vähitellen hänestä kasvaa myös provokaattori, joka koettelee opettajien hermoja. Hänellä ei ole minkäänlaista tarvetta miellyttää ketään.”Nikolla on ollut aina vähän kapinaa kaikkea kohtaan. Sykissä siedettiin hyvin yksilöllisyyttä ja voimakkaita persoonallisuuksia, mutta ylemmillä luokilla Nikolla oli opettajien kanssa ongelmia”, Nina Paavolainen kertoo.”Mutta ei hän ollut ainoa”, Lindgren sanoo.Kouluun Niko Herlin pukeutuu miten sattuu. ”Yhteen aikaan hän käytti farkkujen vyönä oranssia pyykkinarua”, Lindgren muistelee.Koulussa Niko pitää reaaliaineista, erityisesti historiasta. Hän on kielellisesti lahjakas, valitsee lukiossa lyhyen matematiikan, ryhdistäytyy viimeisellä luokalla ja kirjoittaa magna cum lauden paperit.Niklas Herlin aloittaa 14-vuotiaana. Bileitä on paljon, ja niitä pidetään myös Herlinien kotona. ”Meillä on hyvä pitää bailuja, siellä ei mee enää mikään rikki”, Niko mainostaa kavereille.Kotona on uima-allas. Siihen tipahtaa moni nuori juopunut sykkiläinen, mutta ei Niko.Vaikka nuori Niklas Herlin on ylivertainen huulenheittäjä ja keskeinen hahmo kaveripiirissä, hän on myös ikuinen ulkopuolinen. Kun muut pukeutuvat toogaan tai hyppäävät alasti samaan ammeeseen, Niko jää istumaan nojatuoliin.Hän osaa ulkoa loputtomasti tuon ajan Suomi-rokkia, Hassisen Konetta, Eppu Normaalia ja Tuomari Nurmiota, mutta lauluääntä hänellä ei ole.Isä on vahva ja oikukas ihminen ja paljon pois kotoa. Äiti pitää perhettä koossa. Niko sanoo kavereilleen, ettei ole koskaan nähnyt isäänsä selvin päin. Siinä on teini-ikäisen pojan vihaa, mutta on siinä toinen puoli tottakin.Astmaatikkona Niklas Herlin ei osallistu liikuntatunneille. Niiden aikana hän istuu Jussintuvan baarissa polttamassa tupakkaa. Vuoden 1982 abikronikkaan on kirjattu hänen Cooperin-testinsä tulos: pannupihvi, kuppi kahvia ja kaksi tupakkaa.Mutta Vermossa hän käy ja tutkii koulutunneilla ravivihjeitä. Ja metsästää suvun miesten kanssa, niin että tietää jo lapsena, ettei jänistä saa ampua maasta eikä kännissä eikä jos haulikon piipussa on lunta.18-vuotislahjaksi Niklas Herlin saa isältään vihreän Škodan. Tšekkoslovakialainen auto on tietysti vitsi, vaaleissa Niko äänestää keskustaa ja kokoomusta – ja myöhemmin kuntavaaleissa joskus vihreitä.Kesäisin Niko pannaan kotitilalle töihin, seitsemästä viiteen minimipalkalla. Se on isän kömpelö tapa koettaa opettaa lapsilleen rahan arvoa. Niko ei käsitä, miten lannan luominen opettaisi mitään mistään.Nikolla on lempinimi: Aito. Pekka Herlinin pojan, Heikki Herlinin pojanpojan ja Harald Herlinin pojanpojanpojan ei tarvitse ikinä esittää mitään.Harvalla teinillä on samanlaista itsevarmuutta. Se on kasvanut Thorsvikissä.Sedät ja tädit ja enot kutsuisivat sitä yleissivistykseksi tai henkisiksi arvoiksi, mutta sellaisia sanoja kulmiensa alta kyräilevä ylioppilas tuskin käyttäisi.Jotain hänestä kertoo se, että ylioppilaskeväänä hän on lukenut ruotsalaisenOrm Punaisen useita kertoja. Se on 1000-luvun molemmin puolin sijoittuva viikinkiromaani, joka suomennettiin 1942.”Olen aina tuntenut itseni äärimmäisen tyhmäksi Nikon rinnalla. Vain klassisessa musiikissa pärjään, sillä sitä Herlineillä ei harrastettu. Nikolle musiikki on rock’n’rollia”, Minna Lindgren sanoo.lukee Helsingin kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat puolitosissaan mutta ei ole lähelläkään sisäänpääsyä. Armeijasta hänet vapautetaan astman takia.Pekka Herlin ehdottaa pojalleen opintoja Yhdysvalloissa. Isä tuntee yhden korkeakoulun dekaanin, ja tuossa koulussa, Bentley Collegessa Bostonin lähellä, ovat opiskelleet myös Aarnion suurrakentajaperheen kaksi poikaa.Niklas Herlin aloittaa taloustieteen opinnot Bentley Collegessa. Se on pieni, hyvämaineinen ja kallis yksityiskoulu. Sen alumniluettelosta ei löydy Yhdysvaltain entisiä presidenttejä mutta yksi kuuluisuus sentään: Liberian pahamaineinen diktaattoriBentleyssä Niklas Herlinin on pakko opiskella läpäistäkseen kurssit. Hän asuu kuudessa eri osoitteessa, viimeiset neljä kuukautta yksin. Se on ainoa kerta, kun hän elää yksin ennen avioeroaan.Kolmen vuoden kuluttua hänellä on B. Sc., alempi korkeakoulututkinto taloustieteessä. Hän palaa Helsinkiin, ja isä auttaa järjestämään tapaamisen Teollistamisrahaston johtajan kanssa. Niin Herlinistä tulee yritystutkija.Sisaruksetkin ovat löytäneet paikkansa. Isosisko Hanna on naimisiin mentyään ottanut sukunimekseen Nurminen, ja hänestä on kehkeytymässä kulttuurivaikuttaja Merimaskuun. Hän lahjoittaa merkittävän osan perinnöstään Koneen Säätiölle.Antti hoitaa kotitilaa. Ilkka aloittelee uraa historiantutkijana, ja Ilona opiskelee suomen kielen tutkijaksi.Niko on mennyt kihloihin sykkiläisen koulutoverinsakanssa. Se sopii Herlinille: isoveljetkin ovat naimisissa entisten luokkatovereidensa kanssa.Hän myy perintöosakkeitaan ja ostaa asunnon Lapinlahdenkadulta. Kun kaverit nauttivat opiskelijaelämän vapaudesta, Tuuli ja Niko haluavat 23-vuotiaina naimisiin, perheen ja monta lasta.syntyy joulukuussa 1986.”Niko soitti sairaalasta ja kertoi, että heillä on tyttövauva, jolla on Downin syndrooma. Hän pyysi minua soittamaan muille kavereille, koska ei itse pystynyt”, Minna Lindgren, Riikan kummi, kertoo.”Riikan kehitysvamma oli sokki meille kaikille: että elämä ei menekään kuten on suunniteltu.”Tuuli valmistuu juristiksi. Pekka Herlin panee lapsensa yhteen huoneeseen ja kertoo näiden saavan paikan Koneen hallituksesta, jos lapset pystyvät sopimaan, kuka tulee.Hanna, Antti, Ilkka, Niklas ja Ilona Herlin päättävät, että hallitukseen menee Niko.Neljän vuoden päästä Niklas Herlin eroaa Koneen hallituksesta. Hän on silloin Kauppalehden taloustoimittaja – toimittajaksi hän on päätynyt sattumalta: paikkaa on tarjottu työtoverille Teollistamisrahastossa. Hän ilmoittaa eroavansa Koneen hallituksesta, koska hallitustyöskentelyn ja taloustoimittajan päivätyön välille voi syntyä ristiriitoja.”Ei hänen olisi tarvinnut erota. Silloin, 1980-luvulla, elettiin toisenlaista elämää. Hän olisi hyvin voinut olla taloustoimittaja ja Koneen hallituksessa. Mutta taiteilijathan ovat aika ehdottomia”, sanoo Arvopaperi-lehden päätoimittaja, Herlinin silloinen työtoveri ja tämän kummisedän Eino S. Revon veljenpoika.Mitä mahtoi Pekka Herlin ajatella, kun poika ryhtyi toimittajaksi? Tuskin hän sitä halusi, mutta antoi asian olla.tulee töihin Kauppalehden toimitukseen puku päällä ja kravatti kaulassa. Niin hän on pukeutunut myös edellisessä työpaikassaan Teollistamisrahastossa.Viikon kuluttua hän vaihtaa jalkaansa farkut ja buutsit. Niissä hän kävelee kaikkialle. Kun toimituksessa huomautetaan epäsiisteistä vaatteista, Herlin huomauttaa, että hänen saappaansa maksavat enemmän kuin päätoimittajan puku.Joidenkin silminnäkijöiden mukaan Herlin sanoi ”Seppälän puku”. Toiset muistelevat hänen käyttäneen ilmaisua ”jossain Singaporessa tehty”.Herlin viihtyy Kauppalehdessä. Hän on ajatellut, ettei ole missään hyvä, mutta uutistyö alkaa kiehtoa häntä. Teollisuussuvun perillinen osoittautuu lahjakkaaksi toimittajaksi, joka täyttää lehden etusivut skuupeillaan, uutisvoitoilla.”On mahdollista, että en olisi ottanut häntä töihin, ellei hän olisi ollut Niklas Herlin”, Kauppalehden silloinen päätoimittajasanoo. ”Se teki hänestä mielenkiintoisen.”Ainakaan päätoimittajan ei tarvitse pelätä, että Herliniltä menevät tase ja tuloslaskelma sekaisin. Tuomisen mukaan ”jos joku on itseään kohtaan armoton journalisti, niin Niklas Herlin”.Ehkä juuri tämän takia Herlin ei oikein sovi uutispäälliköksi. Hän on armoton myös muita kohtaan, ja hänellä on lyhyt pinna.Niklas Herlinin mielestä on kolme tapaa tehdä lehteä:Ensimmäinen on se, että kaikilla on kivaa ja lehti on hyvä. Toinen on se, että lehteä on ikävä tehdä mutta se on hyvä. Kolmas on se, että kaikilla on kivaa mutta lehti on huono.Kolmatta tapaa hän ei siedä. Ja sen saavat Kauppalehden toimittajat kuulla, kun uutispöydässä istuu uutispäällikkö Herlin.Kun Niklas Herlin on ollut Kauppalehdessä kymmenen vuotta, uusi päätoimittajaantaa hänelle lähtöpassit. Herlin on 33-vuotias. Hän kerää vähät tavaransa muovikassiin ja poistuu.Niklas Herlin lähtee vuonna 2001 itse, viiden vuoden jälkeen. Miksi, siihen on olemassa kaksi selitystä.Toisen mukaan kiitetty taloustoimittaja sai tarpeekseen, kun entisen missinsilikonirinnat olivat taas Ilta-Sanomien lööpissä.Toinen selitys on monisyisempi. Herlin oli uupunut. Pari läheistä ystävää oli tehnyt itsemurhan, eikä hänellä itselläänkään mennyt kovin hyvin. Hän oli tehnyt Ilta-Sanomissa uutisia laidasta laitaan ja ollut uutispäällikkönä kesän hiljaisimpina päivinä, jolloin ei tapahdu mitään. Keksi siinä etusivun juttuja.Jälkimmäinen selitys lienee lähempänä totuutta, vaikka kyllä ensimmäisessäkin on perää.Iltapäivälehden toimittajana Herlin vertasi Fazerin hallituksen puheenjohtajan johtamistapaa Ugandan diktaattoriin. Hän tivasi Keskuskauppakamarin toimitusjohtajalta, miksi Keskuskauppakamarissa ei enää saa kertoa vitsejä poliitikoista. Hän selvitti julkkisten pörssiosakkeita ja paljasti, ettei Valion uuden johtajan maha kestä maitoa. Niin, ja laski, että 1990-luvun alun pankkikriisi tuli maksamaan jokaista suomalaista kohti 10 000 markkaa.Ilta-Sanomista Niklas Herlin siirtyy vapaaksi toimittajaksi, kolumnistiksi ja tietokirjailijaksi.Tietokirjailijan hänestä tekee, yksi Suomen tunnetuimmista kustannustoimittajista, joka työskentelee silloin Tammessa. Hiidenheimo haluaa julkaista tavallisille ihmisille tarkoitetun taloussanaston. Räväkkä taloustoimittaja Niklas Herlin sopii hänestä parhaiten kirjan tekijäksi.Osake keskustasta eli taloussanastoa ujoille saa hyvät arvostelut. Toinen kirja käsittelee konkurssia. ”Niko oppi nopeasti kirjailijaksi”, Hiidenheimo sanoo.Herlinin toistaiseksi suuritöisin kirja on ollut Ruukin avain. Sen on suomalaisen metalli- ja elektroniikkateollisuuden historiikki.”Ruukin avain oli Nikolle tärkeä: että hänestä löytyi sen verran teollisuusmiestä”, sanoo Ilta-Sanomien urheilutoimittaja, joka julkaisi Herlinin kanssa urheilukolumnikirjan Sportin vartijat.Herlinin palkkiot kirjoista menevät Kehitysvammatuki 57 ry:lle, helsinkiläiselle järjestölle.Herlinillä olisi toki varaa antaa kehitysvammaisille paljon enemmänkin. Hän voisi, no sanotaan rakentaa vaikkapa kokonaisen yksityisen kehitysvammaisten asuntolan, johon oma tytär voisi muuttaa.Mutta hänestä asioiden ei kuulu mennä niin, että kukin huolehtii itsestään. Yhteiskunta oppikoon pitämään huolta myös heikoimmistaan – eikä se ole sosiaalidemokratiaa vaan vastuuta ja oikeudenmukaisuutta.”Nikolla on vahva käsitys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin”, Nina Paavolainen sanoo.”Hän on myös kehitysoptimisti, vaikka esiintyy kyynisenä. Ei hän jaksaisi kiihtyä kerta toisensa jälkeen, jos hän ei oikeasti välittäisi asioista.”välit isään Pekka Herliniin ja isoveljeen Antti Herliniin ovat katkenneet vuonna 2000. Isä siirsi Koneen äänivaltaisia osakkeita muiden lastensa tietämättä Antille. Se merkitsi sitä, että määräysvalta Koneessa siirtyi Pekan kuoltua Antille. Thorsvikin Antti Herlin oli saanut jo aikaisemmin.Riidassa ei ollut kyse rahasta, sitä perheessä riitti. Välirikko ei johtunut edes siitä, että isä valitsi seuraajakseen Antin.Niklas, Ilkka ja Ilona Herlin tunsivat itsensä petetyiksi: isä ja veli olivat tehneet vallansiirron heidän tietämättään.Kun uutinen Herlinien riidoista tulee julkisuuteen, Niklas Herlin on kahden kouluikäisen lapsen isä. Isoisoisänsä nimen saanuton syntynyt 1990. Perhe asuu Väinämöisenkadulla Etu-Töölössä. Niklas Herlin kirjoittaa työhuoneessa kodin lähellä, on vastuuntuntoinen ja omalla tavallaan hyvin kunnollinen perheenisä, joka paistaa lapsilleen kalapuikkoja.”Työhuoneen ikkunoista ei näe ulos, ne ovat nikotiinin peitossa. Työhuone on hirveä läävä”, Pekka Holopainen sanoo.Sitten, yhtenä yönä, aika monen konjakin, kaljan ja terävän jälkeen, Herlin kompastuu kotona mattoon.Lonkka murtuu.Koska hän on 37-vuotias ja terve, sairaalassa epäiltiin luusyöpää.Seuraa neljän päivän painajainen, josta Herlin kirjoittaa myöhemmin Suomen Kuvalehteen:”Jumalauta, minulla on luusyöpä. Minä kuolen. Minä haluan tupakan. Minä itkin.”Hän soittaa psykiatrille, joka on auttanut häntä masennusjaksojen aikana. Hän järjesteli ”järjettömän suurta omaisuuttaan”, pelkäsi ja itki, kunnes selvisi, että syöpää ei ole.Mutta lonkkaproteesi jää. Se ei kestä viimaa. Ajot Moto Guzzi -moottoripyörällä harvenevat ja jäävät sitten kokonaan.paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Se voisi olla Herlinien suvun tunnuslause.”Kun on etuoikeutetussa asemassa, haluaa ansaita arvostusta ja kavereita omalla työllään”, Nina Paavolainen sanoo.”Niko ajattelee, että kun perii rahaa, siitä tulee valtava vastuu, koska raha ei ole omaa. Kun omaisuutta on ollut keräämässä monta sukupolvea, hän ei voi olla se, joka alkaa sitä tuhlata”, Minna Lindgren miettii.Ystävät ja tuttavat pitävät Herliniä jopa pihinä, tai ainakin tarkkana. Hänestä on tuhlausta ostaa A-luokan makkaraa. ”Kuka enää ostaa B-luokan makkaraa! Mutta kyllä hän mittatilauspuvun omistaa”, Eljas Repo arvelee.”Sitä en usko”, Lindgren huomauttaa. ”Tai sitten räätälin täytyy olla huono.””Boheemi pukeutuminen on etäisyyden ottamista niihin, joita Niko halveksii”, Pekka Holopainen sanoo.Avioeron aikaan vuonna 2002 Niklas Herlin etsii itselleen asuntoa muun perheen läheltä Etu-Töölöstä. Hän kuulee sopivasta asunnosta, joka on ollut välittäjällä myynnissä mutta ei ole mennyt kaupaksi.Herlin tapaa omistajat ja sanoo näille, että hyvin kävi, sillä paikalle tuli eronnut miljonääri, ja maksaa asunnosta alkuperäisen pyynnön mukaan.Jos ei oteta huomioon niitä neljää kuukautta Bostonissa, Niklas Herlin elää nyt ensimmäistä kertaa yksin. Hän syö, miten sattuu, kortteliravintola Kerhosessa, istuu siellä itsekseen, tilaa kaljan ja lukee iltapäivälehdet.”Välillä olen Nikosta huolestunut. Hän huolehtii itsestään huonosti, mutta ei hän halua sitä hirveästi muuttaa”, Paavolainen sanoo.Thorsvikissä Niklas Herlin ei ole käynyt perintöriidan jälkeen eli seitsemään vuoteen. Äitiään hän tapaa muualla.Kun lapset ovat kasvaneet, hän on alkanut viettää entistä enemmän aikaa mökillään Porkkalassa. Siellä on kevytrakenteinen hirsimökki, huussi ja alumiininen avovene. Viime kesänä hän sai yli 85 000 euron sakot ruorijuopumuksesta.”Niko on taiteilijasielu. Jos hän olisi säveltäjä, hän olisi varmaan hyvä säveltäjä, koska hän on löytänyt oman sävelkielensä jo varhain”, Minna Lindgren sanoo. ”Se on ollut sama Niko aina. Hänellä ei ole ollut elämässään erilaisia kausia.”Toinen hyvä ystävä – nainen – luonnehtii Herliniä herkimmäksi mieheksi, jonka on tavannut. Nikolta, hän sanoo, puuttuu suojus, jollainen useimmilla ihmisillä on itsensä ja muiden välissä.Pahaa ihmistä Nikosta ei saa millään, sanoo toinen ystävä – nainen. On mahdotonta ajatella, että Niko valehtelisi, hän sanoo.Entisen työtoverin – miehen – mielestä Herlin on kuin vereslihalla.Herkkä ja kiivas, sanottiin Pekka Herlinistä, lahjakas mutta ristiriitojen repimä. Ystävien mukaan Niko muistuttaa monella tavalla isäänsä.”Hän on tosissaan kaikessa, mitä tekee”, Eljas Repo sanoo, ”ja hän tekee erittäin paljon töitä.””Hän nauttii siitä, että saa olla huomion keskipisteenä, ja osaa olla myös raivostuttavan itsekeskeinen”, Nina Paavolainen sanoo.Ilta-Sanomien, Markkinointi&Mainonta-lehden ja Arvopaperi-lehden kolumneissaan Herlin sivaltelee milloin mihinkin suuntaan. Joskus ohi, mutta yleensä osuen.Näin hän muisteli katkerasti pari vuotta sitten: Koneen omistajaperheeseen syntyneenä tiedän jo lapsuusajoilta, että omistaminen tuo mukanaan omituisia paineita. Kohdaltani ne henkilöityvät lähinnä kahteen ”toimittajaan”, Esko Seppäseen ja Hannu Taanilaan, jotka julkaisivat rahaa tienatakseen törkyä varakkaista suomalaisista jo 1970-luvulla. Oikeita toimittajia he eivät koskaan olleet, ainoastaan propagandakoneiston osia.”Jos en tuntisi Nikoa, pelkäisin häntä”, Minna Lindgren sanoo.Niklas Herlinin kirjankustantamosta alkaa liikkua keväällä 2003.Herlin ja Hiidenheimo, hänen kustannustoimittajansa Tammessa, ovat kyllä silloin tällöin puhuneet omasta kustantamosta, mutta eivät vakavasti.Sitten, eräänä perjantaina, Silja Hiidenheimo on kävelemässä kotiin työpaikaltaan Tammesta. Kadulla hän törmää Herliniin.”Niko alkoi puhua jostain kirjaideastaan. Sanoin, että puhut väärälle henkilölle, koska minä aion irtisanoutua maanantaina”, Hiidenheimo kertoo.Myöhemmin illalla Herlin soittaa ja ehdottaa, että Hiidenheimo voisi tulla töihin Nikotiimiin. Se on hänen yrityksensä – nimen on keksinyt sisar Ilona Herlin. Tai mitä jos he perustaisivat yhteisen yhtiön? Montako ihmistä sellaisessa pienessä kustantamossa pitäisi olla?”Viikonlopun aikana Niko alkoi räknätä.”Toimitusjohtajaksi saadaan. Säntti työskentelee vapaana kirjallisuuskriitikkona, mutta hänellä on myös ekonomin koulutus.Parin viikon päästä suunnitelma on valmis. Uusi kustantamo saa nimekseen Teos. Herlinistä tulee sen pääomistaja. It-yritys Stonesoftilla rikastunut Silja Hiidenheimon velitulee mukaan 30 prosentin osuudella.Teoksen perustaminen on jännittävintä, mitä suomalaisessa kirjamaailmassa on tapahtunut vähään aikaan – hissiyhtiön perillinen haluaa tukea suomalaista kulttuuria. Uusi kustantamo lupaa muutosta: se aikoo keskittyä kotimaisiin kirjoihin ja tehdä niistä taas teoksia eikä tuotteita.Teokseen sijoitetut rahat ovat pisara meressä Niklas Herlinin omaisuudessa. Silti hänestä myös Teoksen pitää kannattaa.Bisnes ei ole sitä, että eletään isien rahoilla.Isien rahoista puheen ollen niitä oli toukokuun 2007 pörssikurssien mukaan noin 556 miljoonaa euroa. Valtaosa Niklas Herlinin varallisuudesta on lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin ja Koneen osakkeita. Hän omistaa ne yhtiönsä Mariatorpin kautta – Mariatorp on Porkkalan-mökin virallinen nimi.Niklas Herliniä suuremmat kotimaiset osakesalkut on Suomessa vain kolmella yksityishenkilöllä: Antti Herlinillä,ja nipin napin Ilkka Herlinillä. Viides Arvopaperi-lehden kesäkuisella listalla oli Ilona Herlin.Kaksi vuotta sitten Herlinien lasten perintöä pantiin jälleen uusiksi.Pekka Herlin oli kuollut vuonna 2003. Nyt ”vanha” Kone tavallaan jaettiin sisarusten kesken, niin että Niklas, Ilkka ja Ilona Herlinistä tuli Cargotecin suurimmat omistajat – operaation suunnitteli Ilkka Herlin avustajineen.Suomen suurimman sukuomaisuuden isojako, operaatiosta sanottiin.Helsingin edustalla kuhisee. Rantaravintola on täynnä kulttuuriväkeä: kirjailijoita, toimittajia, kirjakauppiaita. Vietetään Teoksen kesäjuhlaa, jossa esitellään kustantamon syksyn 2007 kirjat.Tulossa on 17 kotimaista, yksi käännösromaani ja yksi pohjoismainen runoantologia. Romaaneita, runoja, tietokirjoja, lastenkirja, huumoria. Ei niin paljon, mutta tarkkaan mietittyä ja huolellisesti tehtyä.Toimitusjohtaja Maria Säntti kättelee vieraat vitivalkoisessa jakkupuvussa, pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin seisoo sivummalla. Päällä on nahkatakki, kädessä punaviinilasi, otsalla tutut aurinkolasit.Kun syksyn kirjailijoita haastatellaan, häntä ei näy. Myöhemmin hän vilahtaa keskustelemassa milloin kenenkin kanssa.Tuolla hän selittää jotakin professoriSitten hän kuuntelee ulkona terassilla nuorta kirjailijaa. Ja kohta hän jo tarjoaa tulta eläkkeellä olevalle Helsingin Sanomien kolumnistilleHerlin on oppinut kotoaan niin hyvät tavat, että hän käyttäytyy luontevasti missä ja kenen kanssa tahansa, pultsareista vuorineuvoksiin, ystävät ovat sanoneet.Orkesteri soittaa iskelmämusiikkia, ja talo tarjoaa.Vähitellen vieraat nousevat yhteysveneeseen ja jatkavat iltaa keskustan ravintoloissa.Ehkä Niklas Herlin on silloin vielä heidän mukanaan, mutta sitten hän poistuu. Siinä joukossa, joka aamun sarastaessa huojuu hiljaa taksijonossa, häntä ei koskaan näy.Sekin on seurausta hyvästä vanhan ajan kotikasvatuksesta.lähettää henkilökuva Niklas Herlinistä sähköpostitse Niklas Herlinille.Vastaus tulee tunnin päästä.”Jonkun pitää keksiä juttuaiheet, myös Hesarille. Aika iso juttu aika pienistä bisneksistä ja aika tavallisesta ihmisestä. Kaverit kehuvat Nikoa. Aggressivisuudesta olen mielestäni parantunut vuosien varrella. Pesen tukkani säännöllisesti.”