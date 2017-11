Hugo-Taru kulutti kasvonsa televisiossa eikä kelvannut enää malliksi – nyt hänet halutaan juontamaan ysäri-iltoja

Kuukausiliite

Hugo-Taru kulutti kasvonsa televisiossa eikä kelvannut enää malliksi – nyt hänet halutaan juontamaan ysäri-ilt

Taru Valkeapää

Taru Valkeapää, 48, on juontaja, luennoitsija ja kouluttaja perusta­massaan Speaker’s Corner -yrityksessä. Valkeapää tuli tunnetuksi TV2:n Hugo-ohjelmasta, jota hän juonsi vuosina 1993–1994.

on leikisti pettynyt.”Moni tulee vieläkin kertomaan, että he katsoivat minua televisiosta ja että olin heidän ensi-ihastuksensa. No tosi kiva! Nyt kaikilla on sitten joku toinen.”Valkeapää muistetaan parhaiten 1990-luvulla pyörineestä Hugo-tv-ohjelmasta, jonka ensimmäinen ja tunnetuin juontaja hän oli.Torstai-iltaisin nähty Hugo oli lama-Suomessa uudentyyppinen interaktiivinen peli­ohjel­ma. Tanskalaisformaattiin perustuneessa suorassa lähetyksessä katsojat ohjasivat kotona lankapuhelimensa numeronäppäimillä Hugo-peikkoa, joka liikkui tv-ruudulla ja yritti selvitä esteistä muun muassa ajamalla resiinaa.”Perheenäidit lähettivät minulle kirjeitä, joissa he kiittelivät, kuinka kivaa on saada edes puoleksi tunniksi rauha kotiin, kun lapset liimautuvat television ääreen.”Palkintoina oli cd-soittimia ja jääviileäkaappeja. Tavallisia katsojia palkitsivat kuitenkin Valkeapään pirteys ja Hugon lausahdukset, jotka jäivät kummelimaisesti elämään vielä pitkään ohjelman lakkauttamisen jälkeen:Herää pahvi! Nyt on tosi kyseessä!Meno Toijalaan, jos persaus kestää!Nyt tuli hoppu, se on leikin loppu!Älä kaiva nenää samalla sormella kuin pelaat!Hugon koekuvauksiin helsinkiläisestä mallitoimistosta, jolle hän työskenteli yo-merkonomin opintojensa ohella. Mainoksia ja muotikuvauksia tehnyt 24-vuotias noviisi valittiin 45 hakijan joukosta.Valkeapää kertoo, etteivät suorat tv-lähetykset jännittäneet. ”Mainostöiden takia kameran edessä oleminen ei ollut vierasta. Ainoastaan ensimmäinen lähetys jännitti, koska kaikkia muita hermostutti niin paljon.”Hugon teon rinnalla Valkeapää työskenteli aerobic-ohjaajana ja hiihdonopettajana. Pian mallin työt jäivät, koska Hugon menestyksen takia hän oli malliksi liian tunnistettava.”Soittajia ohjelmaan riitti lapsista eläkeläisiin, ja välillä tuli pyyntöjä treffeillekin.”Välillä suorassa lähetyksessä törmättiin teknisiin ongelmiin. Koneiden jumiutuessa juontajan korvanappiin tuli ohjaajan pyyntö keksiä äkkiä jotakin pelaajan viivyttämiseksi. Silloin Valkeapää saattoi ruveta kertaamaan esimerkiksi lihapullien reseptiä tai pyytää soittajaa laskemaan luurinsa pöydälle ja juoksemaan naapuriin ilmoittamaan pääsystään suoraan lähetykseen.Valkeapää juonsi suosittuja viihdeohjelmia, sellaisia kuin Passi ja hammasharja, Suuri seikkailu ja Sinkkuäidille sulhanen.”1990-luvun lopulla jo huomasin, että naamani näkyi televisiossa monta kertaa viikossa, ääneni kuului radiomainoksissa ja lehdet kirjoittivat minusta kansijuttuja. Olin esillä joka tuutissa, ja se alkoi ärsyttää itseänikin muista ihmisistä puhumattakaan.”Ruudussa Valkeapää työskenteli viimeksi vuonna 2007. Samaan aikaan häntä kaivattiin vielä kipeämmin kotona, sillä Valkeapään esikoinen oli syntynyt vuotta aiemmin. Neljä vuotta myöhemmin syntyi toinen.”Vuosien varrella on tullut kaikenlaisia pyyntöjä, mutta en lähde mihin tahansa tosi-tv-juttuihin. Jos tulisi tarjous sellaiseen ohjelmaan, jossa on hyvä idea ja johon persoonani sopisi, voisi se kiinnostaa.”juontaa erilaisia tilaisuuksia, kouluttaa esiintymisessä ja äänenkäytössä sekä järjestää tapahtumia. Lisäksi hän työskentelee ryhmäliikunta- ja sauvakävelyohjaajana sekä hiihdonopettajana.Valkeapäällä on ollut jo pari vuosikymmentä myös Speaker’s Corner -yritys, joka välittää esiintyjiä eri tilaisuuksiin. Monessa käänteessä hän saa selittää ja muistuttaa, miten paljon juontajalta vaaditaan ammattitaitoa. Ei riitä, että pörhältää ajoissa paikalle, vaan on tehtävä taustatyöt ja pidettävä ääni hyvässä kunnossa.”Monilla on väärä käsitys siitä, mitä on juontajan työ. Moni haaveilee alasta ja luulee sitä kautta saavansa vipin ravintoloihin ja pyyntöjä yhteiskuviin, mutta tämä ei ole sitä.”Työssään Valkeapää on tutustunut lukemattomiin ihmisiin metsäteollisuudesta muotipiireihin, mutta edelleen hänelle tullaan avautumaan Hugo-muistoista – jopa viikoittain.”Moni on tullut kertomaan, kuinka he pienenä yrittivät soittaa lähetykseen, mutta eivät koskaan päässeet läpi. Soittajia oli aina niin paljon, että oli pelkkää tuuria, kuka sai pelata.”1990-lukua nostalgisoidaan nykyisin monissa tapahtumissa, ja niihin juontajaksi halutaan tietenkin Valkeapää. Monesti yksi tapahtuman ohjelmanumeroista on Hugon pelaaminen.”Ei Hugo minua kyllästytä tai häiritse, sillä tiesin, mihin ryhdyin. Minulle sanottiin, että tulen aina olemaan Hugo-Taru.”