Pakinoitsija Kuukautinen seuraa piispainkokouksen brändityötä: ”Riittääkö meidän asiakkaille enää iankaikkinen elämä?”

Kuukausiliite

Pakinoitsija Kuukautinen seuraa piispainkokouksen brändityötä: ”Riittääkö meidän asiakkaille enää iankaikkinen

Hei kaikki piispat ja tervetuloa mukaan piispainkokouksen brändityöskentelyyn. Ihan aluksi olisi hyvä miettiä, että mitkä on kirkon arvot.1: Eli meidän ryhmä on listannut niitä. Ensimmäinen on usko. Toinen on asiakaslähtöisyys. Kolmas on ketteryys. Ja suurin niistä on ketteryys.Hei tosi hyviä! Sopivasti vanhaa ja uutta mukana. Entä strategiaryhmä?2: Meidän ryhmä käänteli strategiaa eri kulmista, mutta niin se on, että nykyinen strategia on voittava strategia. Sehän lähtee siitä, että Kristus kuolemalla kuoleman voitti.Eli tässä kiteytyy se lisäarvo, mitä me voidaan tuoda meidän asiakkaille.3: Me viestintätyöryhmässä mietittiin, miten saadaan meidän ydinsanoma perille. Siis se, että meillä markkinajohtajana on ylivoimainen tuotepaletti ihan sieltä kastetilaisuudesta aina tuhkaamisen kautta tuonpuoleiseen.4: Mutta hei, mä pikkasen kyseenalaistaisin: Riittääkö tänä päivänä asiakkaalle enää se, että hän saa iankaikkisen elämän? Mikä meidän lupaus on?Eli mikä on meidän missio? Tuliko tämä strategiaporukassa esille?2: Totta kai. Kirkon missiohan on ollut mennä ja tehdä kaikki kansat opetuslapsiksi. Mutta se on niin nähty. Me ehdotetaan, että kirkon missio olisi Avoin, kansainvälinen ja muutoshakuinen Suomi.Cool! Mites opillinen puoli? Ilmeisesti Uudet sisällöt -ryhmässä on mietitty sitä.5: Jees, ja yllättävän hyvää settiä löytyy. Jeesushan oli nimenomaan sitä mieltä, että tärkeintä on elää täysillä oman näköistä elämää ja etsiä niitä omia rajojaan.Tämähän se on se Vapahtajan ydinviesti. Uudet tuotteet ja palvelut -ryhmässä on pohdittu kirkon tarjoomaa asiakaslähtöisesti. Mitä uutta sillä suunnalla?6: Me hypättiin rohkeasti boksin ulkopuolelle. Kirkollahan aina on ollut Kristuksen kärsimys keskiössä. Mutta onko nämä kärsivät kasvot todella se brändi-ilme, jota me halutaan?Hyvä pointti! Ikävähän se on arkkipiispana sanoa, mutta kyllähän Jeesuksen naama alkaa olla puhki kulunut.6: Ja monien mielestä Jeesus vei uhriutumisen pari pykälää liian pitkälle. Uudet sisällöt -ryhmän mielestä kirkolla pitäisi olla Robinin kasvot. Toisin kuin nasaretilainen Robin ei ole itsetuhoinen vaan positiivinen ja pitää fyysisestä kunnostaan hyvää huolta.Eli tällä me saadaan todella näyttävä face lift! Loistavaa duunia, kiitos kaikille! Miten aiotte muuten viettää pyhäinmiestenpäivää?1: Ihan perinteiseen tapaan: kurpitsalyhtyyn kynttilä palamaan.2: Ja musta tötteröhattu päähän.kuukautinen@hs.fi