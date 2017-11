Ilkka Remes on kirjoittanut menestysromaanin joka vuosi 20 vuoden ajan – harvinaisessa haastattelussa Remes kertoo, miten hän sen tekee Ilkka Remes on viime vuodet pysynyt täysin poissa julkisuudesta, mutta nyt hän antoi HS:lle harvinaisen haastattelun. Siinä salanimellä kirjoittava kirjailija paljastaa, miten massiivinen työ on Suomen suosituimpien kirjojen takana.