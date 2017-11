Kuukausiliite

Näin asuu Suomen kuningas linnassaan Saksassa

polveilee halki peltojen, pyökkimetsiköiden ja siistien kylien. On huhtikuun loppu, ja puiden alla leviää jo valkovuokkojen peitto.Mutkan takana siintää yllättäen Itämeri, ja sitten alhaalla pienessä laaksossa seisoo valkoinen linna.Se on Hessenin prinssinlinna, nimeltään Panker.”Tervetuloa!” isäntä tervehtii pihassa.”Pitkästä aikaa! Siitä on kahdeksan vuotta, eikö totta?”Kyllä, kahdeksan vuotta sitten Kuukausiliite kutsui Philipp von Hessenin Suomeen ja teki vierailusta suuren reportaasin.Siitä on jo niin kauan, että ehkä on syytä kerrata: Kesällä 1918 Suomi oli puolivuotias ja päätti muuttua kuningaskunnaksi. Kuningas päätettiin valita Saksasta, ja valituksi tuli saksalainen prinssi, jonka nimi oliAurinkoisesti kotiportaillaan hymyilevä Philipp on tuon Friedrich Karlin pojanpojan poika. Suvun aikoinaan sopiman perimysjärjestyksen mukaan hän olisi nyt Suomen kuningas. Sitä hän ei kuitenkaan ole, sillä suomalaiset peruivat kuningashankkeensa myöhemmin samana vuonna.Philipp ei ole muuttunut kahdeksassa vuodessa miksikään, vaikka hän täyttää syksyllä jo 40. Kalju on ehkä hiukan levinnyt, mutta ennallaan on poikamainen katse ja kova ääni.Tässä välissä on kuitenkin tapahtunut paljon. Pankerin linnassa asuu nyt myös Hessenin pikku prinsessa ja pikku prinssi:ja. Tai eipä oikaista. Tarkkaan ottaen heidän nimensä ovatja. Elena syntyi joulukuussa 2006 ja Tito elokuussa 2008.Ja puolison Philipp on siis saanut myös. Hänen nimensä on– siis”Tämä on viikonloppukotimme. Oikea kotimme on Hampurissa”, tavattoman ystävällinen rouva sanoo ja kättelee lämpimästi.Hän johdattaa sisään linnaan. Täällä hänen miehensä vietti lapsuutensa.Alakerrassa on sali salin perään. Yläkerrasta pääsee torneihin. ”Asumme aina samassa tornissa täällä ollessamme”, Laetitia selostaa ja viittoilee kohti ylevää portaikkoa.on kuin museo. Se on rakennettu 1500-luvulla, mutta nykyinen asu on varsin moderni, 1700-luvulta.Seinät ovat väärällään von Hessenien esi-isien ja -äitien muotokuvia. Huonekalut ovat hienoa antiikkia, lampuissa kimaltavat kulta ja kristallit. Matot ovat upottavia, samoin ainokainen moderni sohvaryhmä.Siihen istahdetaan odottelemaan pikku prinsessaa. Kolme- ja puolivuotias Elena on ostamassa puhuvaa nukkea Lütjenburgissa isoäitinsä, Philippin äidinkanssa. Samaan aikaan puolitoistavuotias Tito pyörähtelee lattialla ja tekee pikkulasten palapeliä.Vaikka Elena ei ole nyt paikalla, päätämme, että jos Suomi olisi kuningaskunta, valtiosääntöä olisi muutettu, ja tytär Elena kuninkaan vanhimpana lapsena perisi kruunun isältään. Elena olisi siis Suomen kruununprinsessa. Onhan Suomi tasa-arvoinen maa ja Philipp moderni mies.”Tito parka”, Philipp sanoo kurillaan ja katsoo hellästi poikaansa.Philipp ja Laetitia menivät naimisiin neljä vuotta sitten. ”Kesäkuun kymmenentenä päivänä. Se oli ihan mielettömän kuuma päivä”, Laetitia muistelee.Häät vietettiin täällä Pankerissa. Vieraita oli 250, ja joukossa tietysti liuta kuuluisuuksia. Niin kuin esimerkiksi Monacon prinsessayhdessä miehensäkanssa. Ja Tanskan kruununprinssipuolisonsa, kruununprinsessakanssa. Ja muotisuunnittelija, näyttelijä, korumuotoilijaja posliinikauppiasPuoliso löytyi läheltä, vaikka Philipp oli asunut vuosia New Yorkissa. 32-vuotias Laetitia on tyttönimeltään Bechtolf. Bechtolfit on vauras hampurilainen pankkiiri- ja varustamosuku.”Tapasimme New Yorkissa. Minäkin olin siellä töissä”, rouva muistelee.Laetitia von Hessenillä on oma firma. Hän tuo maahan miesten kauneudenhoitotuotteita. Philipp työskentelee valokuvaajana kuten kahdeksan vuotta sitten.Tänä viikonloppuna Pankerin linnassa on käymässä myös kuninkaan hyvä ystävä ja serkku. Hän on Tanskan kuningattarensisaren, prinsessapoika. Hänen isänsä taas on Philippin äidin veli.”Menen kesällä Victorian häihin”, Wittgenstein kertoo kuin ohimennen.Philipp varoittaa utelemasta Gustavilta prinsessajaerosta. Hänellä voisi olla turhan hyvät tiedot, sillä hän kuuluu Ruotsin kuningasperheen lähipiiriin.Mutta eivät meitä ruotsalaiset hovihämmingit nyt kiinnostakaan, sillä nyt saliin astelee Elena, joka voisi olla Suomen kruununprinsessa.”Äiti, katso!” Elena huutaa.Hän kantaa suurta pakettia. Ja sieltä se paljastuu, puhuva nukke.”Bibi Elli”, Elena ilmoittaa.”Mutta sinä itsehän olet meidän Bibi Elli”, Laetitia sanoo – siis baby Elena.Seuraan liittyvät myös Philippin äiti sekä isä”Saako olla kahvia?” kysyy sisäkkö.Hän on yli 70-vuotias, jolla on yllään pitkä, vaaleanpunainen esiliina. ”Lotti tuli meille, kun minä synnyin”, Philipp sanoo ylpeästi.Perhe ryhtyy muistelemaan yhteistä lomamatkaa Suomeen 1980-luvulla. Äiti kaivaa esiin valokuvakansion. ”Automme hajosi sillä matkalla”, hän kertoo huvittuneesti.Sitten puhutaan Philippin omasta Suomen-matkasta kahdeksan vuotta sitten.”Philipp oli innoissaan. Hän kertoi käyneensä Nokiassa ja tavanneensa presidenttinne. Ja hän kertoi, että presidentillänne on huumorintajua”, isä muistelee.Tito karjahtelee. Philippin äiti selailee valokuvakansiota. ”Katso, tässä Philipp ratsastaa. Hän oli lapsena tosi hyvä ratsastaja!””Äiti, älä viitsi”, Philipp sanoo nolona.lähde­tään jälleen, mutta tällä kertaa on pikku prinsessan ja pikku prinssin vuoro.Naapuruston lapsiperheet kokoontuvat joka lauantai jonkin talon pihaan. Poniyrittäjä tuo poninsa ja opettaa lapsia. Vanhemmat nauttivat piknikkiä raikkaassa säässä.Pikku Tito istuu kuin vanha tekijä ravaavan ponin selässä, isosisko Elenasta puhumattakaan. Heidän äitiään naurattaa, kun Tito nousee seisomaan ponin selässä.”Kuinka maukkaita suolarinkeleitä. Oletteko leiponeet nämä itse?” Philipp kysyy isännältä.Linnalle palataan Philippin Land Roverilla. ”Elena oksensi auton täyteen eilen”, Philipp päivittelee.Pikku prinsessa ja prinssi ovat kyllä ”helppohoitoisia” lapsia, vanhemmat kehuvat. ”Ja supernukkujia”, isä lisää.Lapset syövät lounaan ja lähtevät päiväunille. Philippillä on sopiva hetki esitellä maitaan.Linnan edessä on ranskalainen puutarha koukeroisiksi leikattuine pensaineen. Takana pientä järveä kohti viettävä puisto on englantilainen, ja yhdelle saarista on tehty japanilainen puutarha.Erään pikku saaren Philipp rakensi itse koulupoikana. Keskellä kasvaa jokin, joka muistuttaa pajua. Saareen vievät eräänlaiset pitkospuut.”Älä vain yritä sinne. Ne ovat lahot”, Philipp varoittaa.Linnan tallista löytyy kaksikymmentä hevosta. Sitten ajetaan perheen näkötornille, Hessensteinille. Se seisoo Schleswig-Holsteinin toiseksi korkeimmalla kukkulalla 126 metrin korkeudessa. Tie vie kauniin lehdon ohi.”Siinä on uusin liiketoimemme, rauhanlehto. Hautapaikka siinä maksaa 600–6000 euroa, eikä hoitokustannuksia ole. Olemme jo saaneet ensimmäiset asiakkaamme”, Philipp kehaisee.lounasaika. Von Hessenien perheenpään, Philippin isän Moritzin käden ulottuvilla on marmorinen, kilpikonnanmuotoinen soittokello. Mutta sitä ei tarvita, Lotti tietää kyllä, milloin pitää tuoda ruoka pöytään.Riistaa, keitettyjä perunoita ja vihanneksia, piparjuurikastiketta, perheen viinitilan punaviiniä.Kesken kaiken Lotti hakee Moritzin puhelimeen.Sitten isä palaa pöytään. ”Mafalda aikoo ostaa linnan Palermosta!” hän kertoo.Uutista päivitellään huvittuneina.on Philippin isosisko. Hän asuu perheineen Italiassa.oli nimeltään myös Moritz von Hessenin äiti, Italian kuninkaan tytär. Natsit murhasivat hänet Buchenwaldin keskitysleirillä. Se on von Hessenien perheen lähihistorian synkin luku.Kuinka voi elää elämäänsä sellaisen jälkeen?”Olin 18-vuotias. Ajan myötä unohtaa. . . mutta pitkään se ei ollut helppoa”, Moritz-isä sanoo.Laetitiakin puhuu Mafalda-kälynsä kanssa. Hän haluaa vinkkejä siitä, mitä vaatteita kannattaa ottaa mukaan Englannin kuningattarenkutsuille, joihin Philipp, Laetitia ja vanha isä Moritz ovat menossa parin viikon kuluttua. Englannin kuningatar on Moritzin serkku.”Jotain eleganttia ja jotain rentoa. . . sinulta saan lainaksi sen hippimekon, eikö vain?” Laetitia tarkistaa anopiltaan.Kun Lotti tuo jälkiruuan – isoja, espanjalaisia mansikoita, tomusokeria ja kermavaahtoa –, suunnitellaan jo iltaa.”Lotti, oletko lastenvahtina, jos menemme ulos syömään?” Philipp kysyy.”Sillä ehdolla, että tulet kotiin samaan aikaan rouvasi kanssa”, Lotti vastaa sormeaan heristäen.Sitten vielä espressot, ja on aika esittää vierailun tärkein kysymys.Philipp, lupasit kahdeksan vuotta sitten ryhtyväsi kunin­kaak­semme, jos muutamme perustus­lakiamme. Onko tarjous voimassa?”Totta kai. Voin ryhtyä – mutta vain osa-aikakuninkaaksi. Ainoastaan kesäisin!”Entä Laetitia, miltä tuntuisi olla Suomen osa-aikakuningatar?”En ole koskaan käynyt Suomessa, mutta voisihan sitä harkita!”