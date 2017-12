Kuukausiliite

Andy McCoyn veli Ilkka Hulkko paljastaa Andyn satuilut: ”Isoisämme Eino oli hyvä hanuristi mutta ei romani”

Andy McCoy: Broidi on mun läheisimpiä frendejä, mutta en usko, että sen mentaliteetti on lähelläkään mun mentaliteettia. Kun mä päätän jotain, mä saan sen. Ikke taas on ollut aina hannari. Kuulostaa ilkeältä, mutta se on totta. Se on myös pahempi kapitalisti kuin mä. Me ei asuttu skideinä kimpassa.