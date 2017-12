Kuukausiliite

”Jotkut ajattelevat, että jos tulee Rinkebyhyn, ei pääse elävänä pois” – toimittaja vietti syyslomansa Tukholman pahamaineisessa maahanmuuttajalähiössä Rinkebyn asukkaista yli 90 prosentilla on tausta ulkomailla. Lähiö kärsii rikollisjengeistä ja väkivallasta. Asukkaiden mielestä tavallisetkin ihmiset on leimattu rikollisiksi.

Siitä on tullut Ruotsin kuuluisin paikka. Ja kamalin. Rinkeby! Lähiö Tukholman luoteisosassa on alati otsikoissa. Eikä vain Ruotsissa, vaan eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa, Saksassa ja Venäjällä. Rinkebyn on kerrottu olevan ”no-go zone” eli alue, jonne edes poliisi ei uskalla mennä.