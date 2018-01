Kuukausiliite

”Rasittavaa hengailla elävän nuken kanssa”, kirjoitti malli Sini Ariell blogiinsa vauva-arjestaan ja herätti myrskyn – Kuukausiliite pyysi häntä pitämään äänipäiväkirjaa elämästään Suomalainen pin up -malli Sini Ariell kohahdutti kirjoittamalla blogiinsa koreilemattomasti elämästään vauvan kanssa. Seurasimme yhden päivän vauvaperheen arkea.

Ääniviesti on saapunut Messengeriin iltapäivällä Suomen aikaa. Australiassa Sini Ariell Bondsin päivä on lähtenyt käyntiin, no, aika varhain. Ääniviesti klo 4.30: ”Vauva herätti, nyt ollaan tissillä. Toljotan kuin zombie tohon lattiaan. Väsyttää niin paljon, että vatsassa kiertää.