Jörn Donnerin poika Rafael kuuli pienenä kavereiltaan, että hänen isällään on syöpä, sillä kaverien äidit olivat lukeneet siitä lehdestä Jörn Donnerilla on kuusi lasta, joista vain kahdelle nuorimmalle hän on ollut isä. Kahteen ensimmäiseen hän katkaisi yhteyden lasten äidin takia, ja kahta seuraavaa hän ei halunnut tavata, koska nämä olivat vahinkoja, Donner sanoo.