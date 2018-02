Kuukausiliite

14. helmikuuta: Sosialistisen Suomen hallintoa rakennetaan vauhdilla, ja maalari Emil Pajula valaa uskoa päivä

Torstai 14. helmikuuta 1918

”Menimme sisään, sytytim­me valot. Siellä oli seka­sortoa. Vaate­kappaleita, kivääreitä, selkä­reppuja ja – niitä kauan kaivat­tuja panoksia... Korjasimme kiväärin­patruunat haltuumme. Tarkastimme edelleen. Keittiössä höyrysi suuri muuri­padallinen peruna­keittoa. Hyvä on. Aterioimme kaikessa rauhassa ja takaan, että ruoka maistui niin hyvältä, etten koskaan elämäs­säni ollut ennen sellaista nautintoa syödessä tuntenut.”

”Rakas Elvini, minua opete­taan jo avio­liittoon, sillä seinäni takana on eräs nuori naimisiin mennyt perhe ja heillä pieni ‘mollo’ joka vähän väliä huutaa, ja isä ja äiti koit­tavat parhaansa saadakseen sen tyynty­mään. Mutta minä en hermostu vaikka se parasta aikaakin huutaa kuin rajavahti.”

Ei ole vielä kaik­ki sosia­listit tapettu!

”Mikä häpeä talol­leni. Kun minut pakotet­tiin avaamaan laatikot heille jotka näkivät tämän hädän­alaisen, köyhän kodin ‘aarteet’ paljas­tettuina, pystyin tuskin hillitse­mään suruani. Hampaisiin asti aseistettu roisto­sakki ja minä - hermostunut, aseeton säveltäjä. Sanotaan että ‘väki­vallan edessä on väistyttävä’. Se käy kyllä. Mutta vaikeampi on kestää häpeää joka kotia.”

