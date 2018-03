Rallikuski Markku Alén kävi katsomassa uuden Tuntemattoman kuvauksia, sillä Andrei-poika näytteli Rahikaista – ”Siellä vedettiin panssariautolla menemään”

Kuukausiliite

Rallikuski Markku Alén kävi katsomassa uuden Tuntemattoman kuvauksia, sillä Andrei-poika näytteli Rahikaista –

Andrei Alén:

Pienenä minulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markku Alén:

Kun Andrei