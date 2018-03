Kuukausiliite

5. maaliskuuta: Työläistyttö Sylvi-Kyllikki Sinervo näkee enteen Senaatintorilla ja kirjoittaa päiväkirjaansa:

Tiistai 5. maaliskuuta 1918

”Eräs pieni koira ulvoi eilen keskellä Senaatin­toria. Pää oli kohti Kansan­valtuus­kunnan taloa. Ja vaikka oli keski­päivä, oli tori kaamean tyhjä. Katselin ja kuuntelin koiraa ja sanoin sitten toiselle koneen­kirjoittajalle: Se tietää kuolemaa.”

”Näiden alku­sanojen jälkeen esitin, että olisi ryhdyttävä kahteen toimen­piteeseen, jotta maihin­nousu­joukon maalle tuoma apu muodostuisi tehokkaaksi, ensiksikin, että komennus­kunta alistettaisiin suomalaisen yli­johdon alaiseksi niin pian kuin se astuisi Suomen kamaralle, ja toiseksi, että sen komentaja Suomen kansalle osoitetussa julistuksessa ilmoittaisi saksa­laisten joukkojen nousseen maihin ei sekaan­tuakseen maan sisäisiin riitoihin vaan tukeakseen sitä sen taistelussa vieraita maahan­tunkeutujia vastaan.”

”Me seli­timme, että johtajiin ja aktiivi­sesti aseellisesti mukana olleihin nähden amnestia ei voisi olla annet­tavissa.”

