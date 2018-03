Kuukausiliite

Pakinoitsija tapaa kaupunki­suunnittelijoita: ”Jos haluaa poistua uloskäynnistä, jonka päällä lukee M–N, P, R,

”Hei vaan metropolisuunnittelijat, mitä uutta tuloillaan?””No mehän uudistimme jo vuosia sitten ratikkalinjat 3T ja 3B niin, ettei kukaan enää tajunnut, mihin suuntaan ne kulkevat. Ja viime vuonna keksimme, että ratikkalinja 3 onkin tästedes 2, paitsi että se muuttuu kolmoseksi kesken matkan mutta lähteekin sitten ihan eri suuntaan kuin kolmonen ennen. Ratikkalinja 1:n matkustajien palveluelämystä paransimme myös: nyt heidät ajetaankin yllättäen Töölöön, minne taas kolmosen käyttäjät toivoisivat pääsevänsä.””Juuri noin toimii elävä kaupunki! Entä metroasemien opasteet?””Olemme luopuneet kadunnimistä ja siirtyneet käyttämään uloskäynneillä kirjaimia A, D, M, N, P, R ja S.””Kuulostaa hyvältä! Miten ne toimivat?””Jos haluaa esimerkiksi poistua asemalta uloskäynnistä, jonka päällä lukee M–N, P, R, S, niin silloin vain suuntaa kohti uloskäyntiä, jonka päällä lukee M–N, P, R, S.”Tuosta ei nyt ainakaan voi tyhminkään erehtyä!””Ei todellakaan! Ja olemmekin saaneet tosi hyvää palautetta!””Te ette siellä metropolialueen suunnitteluporukassa eläkään kuplassa vaan kuuntelette aidosti käyttäjiä! Entä oletteko pystyneet säästämään kustannuksia ja nopeuttamaan matka-aikoja?””Toki! Länsimetroon rakensimme säästösyistä niin pienet laiturit, ettei niille täyspitkä metro mahdu edes pysähtymään.””Nerokas oivallus!””Ja bussi- ja ratikkapysäkkejä karsimme jatkuvasti. Kun bussit ja ratikat eivät pysähdy pysäkeille lainkaan, matka-ajat nopeutuvat huomattavasti.””Upeaa! Teettekö myös yhteistyötä VR:n kanssa?””Kyllä vain! Junissahan konduktöörit eivät enää myy matkalippuja, ja nyt mekin aiomme lopettaa lippujen myynnin kokonaan.””Loistavaa! Millaisia palvelutehtäviä kuskeille jää?””He keräävät kaupunkitarinoita ja toimivat sosiaalisessa mediassa muutosajureina.””Ehdottomasti tätä päivää! Entä onko tälle vuodelle mitään isompaa luvassa?””Aiomme tänä vuonna järjestää numerot aakkosjärjestykseen. Nythän ensimmäinen numero on yksi, vaikka se alkaa y-kirjaimella. Mutta ensi vuoden alusta laskemme numerot 1–10 aakkosjärjestyksessä eli näin: kahdeksan, kaksi, kolme, kuusi, kymmenen, neljä, seitsemän, viisi, yhdeksän, yksi.””Sehän selventää tosi paljon!””Aivan! Vanha kuusvitosen bussi eli 65 on syksystä lähtien bussi neljäkymmenen ja seiskanelonen eli 74 on viiskutonen.””Todella hienoa. Entä oletteko varautuneet kritiikkiin? Jotkut nillittäjät varmaan jaksavat tätäkin vastustaa.””Epäilemättä. Mutta pian ihmiset tottuvat, ja kohta ratikka 10 on ihmisten mielestä se sama ykkönen kuin aina ennenkin.”kuukautinen@hs.fi