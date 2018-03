Kuukausiliite

7. maaliskuuta: Kansanedustaja Tekla Hultin kuulee olevansa tappolistalla – ”Yksitoikkoista on pysyä näin piil

Torstai 7. maaliskuuta 1918

”Tunnustan, että tämä sanoma, joka jonka totuuden­mukaisuutta sen ilmoittaja ei itse epäillyt, jätti minut jokseenkin kylmäksi. En vähintäkään pelännyt uhkausta. Siksikö, että nyt lukemat­tomia kansalaisia ja tuttaviakin on kuoleman­uhkan alaisina, ja että jokaisen täytyy se kestää, vai siksikö, että kuitenkin oli mahdollista, ettei uhkassa ollut perää ja että sen ehkä saattoi välttää?”

”Me katse­limme heitä ihmetellen. He olivat hyvin varustettuja. Kaikilla oli venäläis­malliset pompat ja hyvät jalkineet, ja muutkin varusteet oli tehty pitkä­aikaista talvisotaa varten. He vaikuttivat reippailta, karskilta ja aluksi jonkin verran mahtaile­viltakin. Kun heihin totuimme, oli tuo mahtaile­minen tosiasiassa vain kaikille helsinkiläisille yleistä ja ominaista.”

”Tänään meillä on ollut avio­eroja koko päivän oikeudessa ja minusta on ollut vasten­mielistä kuunnella noiden ihmisten todistuksia toisistaan. Avio­liitto on varmasti hyvin kamalaa ja kuitenkin pidetään itsestään selvänä, että kaikki joutuvat naimisiin.”

