Maaliskuun 9. päivä: Punapäällikkö Jalmari Parikka läksyttää koteja ryöstelleitä miehiään – ”Olisin voinut hei

Lauantai 9. maaliskuuta

”Ensimmäinen ’kyyhkynen’! Se tuli mereltä, luultavasti Räävelistä. Se ei ollut venä­läinen varis, se oli todella saksa­lainen ’kyyhkynen’. Se leijaili korkealla ilmassa, kierrellen kaarrellen kauan aikaa kaupungin yllä.”

”Ensim­mäinen saksalainen ”Taube” leijaili tänään klo 3:n aikaan Helsingin yläpuolella. Valitet­tavasti en itse saanut nähdä tuota sinisellä kevättaivaalla loistavaa valkoista lintua.”

”Punaiset hyökkäsivät panssari­junalla. Majatalo reuhkaksi kuului 12 p. Ankara kivääri, kuula­ruiskutuli. Koko päivä ketjussa.”

