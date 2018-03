Kuukausiliite

14. maaliskuuta: Helsinkiläiset vaativat ruokaa, mutta päättäjät toteavat, että ”asia ei siitä nyt parane”

Torstaina 14. maaliskuuta 1918

Helsingissä

Tampereella

Helsingissä

”Normar­kussa kerrotaan murhatun yksi Ahlström ja 12 kont­toristia”,

Kansanedustaja

”Olemme tänään juhlineet kuutta Mathildaa 5:llä kupilla kahvia. Lautasel­linen valkoista vehnä­leipää vaikutti melkein ilmestykseltä Schla­raffenlandista.”

