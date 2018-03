Kuukausiliite

26. maaliskuuta: Elvi Majanen jää saartoon Tampereelle – ”Toisinaan pelkään melkein menettäväni järkeni.”

Tiistaina 26. maaliskuuta 1918

Tampere jää

Kauppa-apulainen

”Eilinen päivä kului saman­laisessa paukkeessa kun edelli­nenkin”,

Valkoiset

Punaisen Punaisen

Helsingissä Helsingissä

Lukiolaispoika

”Rakas isä! Terveiset rintamalta! Hyvin olen voinut täällä nämä viikon päivät. Saavuin tiistaina myöhään illalla Mouhuun ja heti seuraavana päivänä oli ankara tappelu siellä. Punikit hyökkäsivät vasemmalta sivustalta kimppuumme ja koko päivän kesti laukaustenvaihtoa. Punikit aikoivat vallata Ukkokallion, josta on erittäin selvä näköala yli Mouhun mutta me työnsimme heidät verissä päin takaisin.”

