29. maaliskuuta: Tamperetta ammutaan tykeillä, ja Elvi Majanen piileskelee kellarissa: ”Tuntui aivan ylen luon

Pitkäperjantai 29. maalis­kuuta 1918

”Odotimme aivan varmasti ratkaisua yöllä, tuntui aivan ylen luonnol­lisen kovalta se paukutus ja suhina. Luulimme niiden jo tappelevan meidän piha­maallakin ja Hallitus­kadulla, mutta aamulla saimme tietää taistellun tämän Kuninkaan­kadun alapäässä. Kyllä se oli eri peliä viime yö. Pari kertaa tuntui niin kova tärähdys, että jo kuiskasin mammuskin korvaan: nyt varmaan meni meidän mökkimme maan tasalle. Mutta eipäs vielä sentään.”

”Kuusis­tossa syötiin ‘pettu­rieskaa’ illalla.”

”Luen, syön ja nukun. Sama ohjelma luki sen mistä päin tahansa. Kahteen kuukauteen en ole edes haastellut, kun noin kymmenen henkilön kanssa. -- Nyt ovat jo tuhlanneet Suomen pankin varat ja alkavat murtaa toisien pankkien holveja. -- Niin raivoaa viha. Missä on rakkaus?”

”Circa toi ruokaa. Ovelle ilmaantui komisaario paperit kädessä. Mitä? Pääsemmekö pois? Outo tunne. ‘Nimeni on Soudander.’ Haa, Asianajaja. -- Hän ei uskonut, että meillä on niin hyvä kuin on. -- käski minun lukea kirjoittamansa puolustus­kirjoituksen ja jätti sen meille tutkittavaksi.”

