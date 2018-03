30. maaliskuuta: Kaksi kuukautta on sodittu, ja koulupoika Urho Kekkosta uuvuttaa: ”Kulmia pakottaa, vatsaa pohottaa ja koko ruumis on heikko” Kekkonen on sotinut vähin unin Mäntyharjun maisemissa. Postikortissa kotiväelle hän lähettää terveisiä pikkuveljelleen. Saarroksiin jääneellä Tampereella elintarvikkeet käyvät vähiin. Hallissa on myynnissä vain suolasilakoita, leipää ja juustoa.