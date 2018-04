Kuukausiliite

1. huhtikuuta: Saksalaisjoukot lähtevät kohti Suomea, ja komentaja Von der Goltz ihastelee historiallista hetk

Maanantai 1. huhtikuuta 1918

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Säteilevänä pääasiäis­maanantai­aamuna lähti 10 suurta saksalaista valtameri­laivaa voitokkaine saksalaisine joukkoineen Danzigin satamasta linja­laivojen Rheinlandin ja Westfalenin, pienen risteilijän Kolbergin, lukuisten torpedo­veneitten ja pienempien laivojen saattamina.”

Punaisten

”Puhelimet vaike­nevat eilis­päivästä saakka. Mainit­semani vasta­lauseet eivät siis ole auttaneet. Joka hetki kaipaan tätä apu­neuvoa, joka on käynyt nyky­ajan ihmiselle melkein välttä­mättömäksi. Viipurissa ja Turussa sanotaan yleisön jo kauan saaneen olla sitä vailla.”

Tamperetta

”Tämähän on jo kestänyt kahdeksan vuoro­kautta. Mutta taas kaupungilla puhuivat että punasilta rupee loppumaan ampuma­varat. Silloinhan se olis itsestään selvää.”

Elämäntuskaa

”Lienenkö koskaan elänyt niin inten­siivistä sisäistä elämää, penkonut itseäni niin perinpohjin, nähnyt kaikki niin lahjo­mattomasti, ottanut itseni niin operatiivisesti. Luulin, että elämäni ja kehitykseni jo oli valmis. Nyt se vasta oikein alkaneekin, s.o. voisi alkaa, jos olisi minussa alkajaa. [---] Vihaan, inhoan tätä maailmaa ja varsinkin tätä kansaa sen kaikkia kerroksia myöten. Jos tähän lisäisin, niinkuin tavallisesti lisätään: mutta minä rakastan sitä kuitenkin, niin olettelisin.”

Lähteitä: Sylvi-Kyllikki Kilpi: Sörnäisten tyttö; Kyösti ja Kaisa Kallion kirjeenvaihto; Emil Pajulan päiväkirja Työväen arkiston vuoden 1918 kokoelmassa; Mannerheim: Muistelmat I sekä kirjeitä ja puheita; Tekla Hultin: Päiväkirjani kertoo; Von der Goltz: Toimintani Suomessa ja Baltian maissa; Salme Setälän päiväkirja SKS:n arkistossa; Jalmari Parikka: Viimeinen taisto; Urho Kekkosen muistiinpanot ja kirjoituksia UKK:n arkistossa; Jean Sibelius: Päiväkirja; Juhani Aho: Hajamietteitä kapinaviikoilta; Timo Valtakoski: Punavangin kirjeenvaihto vuodelta 1918 (omakustanne); Santeri Alkio: Päiväkirjat (santerialkio.fi); Ivar Ekströmin valokuvakokoelma Varkauden museossa