Kuukausiliite

3. huhtikuuta: Sodan verisin päivä koittaa Tampereella, ja Elvi Majanen kirjoittaa kirjettä kellarissa: ”Maa t

Keskiviikko 3. huhtikuuta 1918

”Tuntuu kun tulisi maailman­loppu. Maa tärisee ja vapisee ja ilmassa suhisee. Ei auttanut muu kuin tulla tänne kellariin. Tämän täytyy olla viimeisiä ponnistuksia. Nukkumi­sesta tänä yönä ei voi tulla kysymyk­seenkään. Vapisen ja pelkään.”

Samaan

Helsingissä

”Se on nyt tapah­tunut, jota olemme odot­taneet kohta 4 vuotta. Saksa­laiset ovat saapu­neet maa­hamme.”

Etelä-Helsingin

”Ryhti on toinen ja terveh­dykset kaduilla reippaat. Naiset ompelevat pusseja, joihin mahtuu muonaa kolmeksi vuoro­kaudeksi suojelus­kaartilaiselle, kun hänen aikansa on astua piilostaan esiin.”

Kalliossa

”Illalla periaat­teelliset keskustelut Mikon [vartija] kanssa. Mikä idealisti! Tahtoo rakentaa ihanne­yhteis­kunnan, jossa kaikki vapaasta tahdostaan työskentelevät ja kaikki saavat saman palkan. Haa! ‘Voi Jeesus, kun teillä on puhdas käsitys’, oli pakko siteerata hänen sanojaan.”

