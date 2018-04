Vain elämää -ohjelman alkuperäisessä formaatissa annetaan pisteitä laulusuorituksista, mutta Suomessa vain lauletaan ja itketään

Kuukausiliite

keksittiin kymmenisen vuotta sitten lyömätön televisio-ohjelman idea: tunnetut laulajat kokoontuisivat ja laulaisivat toistensa hittejä. Ohjelma alkoi nimellä De beste zangers van Nederland, eli Alankomaiden parhaat laulajat. Siitä tuli menestys, ja sen formaatti myytiin heti moniin maihin.Ruotsissa ohjelma sai nimen Så mycket bättre, Tanskassa Toppen af poppen, Norjassa Hver gang vi møtes ja Virossa Laula mu laulu.Ranskassa sitä alettiin tehdä nimellä Stars au grand air, Saksassa Sing meinen Song – Das Tauschkonzert ja Espanjassa A mi manera.Suomessa se on Vain elämää.on alkuperäisformaattia lempeämpi. Hollannissa laulajat nimittäin antavat laulusuorituksista toisilleen myös pisteitä. Eniten pisteitä saanut voittaa tv-kisan.Suomessa laulajat eivät kilpaile vaan laulavat.Ja itkevät.Ohjelma herättää kaikkialla liikutusta, mutta Suomessa itkua oikein odotetaan.Ja kyllä itkeminen kannattaakin.Kun Yhdysvalloissa viime vuonna vertailtiin tv-mainosten hintoja, ilmeni, että pienenevien tv-yleisöjen aikana kaksi sisältöä kiinnostaa mainostajia yli muiden: urheilu ja kyyneleet.Mainosrahalla mitattuna vuoden 2016 menestynein tv-sarja Yhdysvalloissa oli perhedraama This Is Us, joka kertoo – meistä. Siis elämästä ja ihmissuhteista. Se on todellinen tear-jerker, kyynelten heruttaja.This Is Us -ohjelman käsikirjoittaja on täsmentänyt, että ajan hermolla oleva nyyhkyohjelma ei kuitenkaan ole liian vaikea, lohduton tai monimutkainen. Se tavoittelee hyvää itkua. Oikeita, mutta kauniita kyyneleitä.