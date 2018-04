Kuukausiliite

12. huhtikuuta: Kaupunkilaisten päiväkirjat kertovat hurjasta perjantaista, kun Helsingin keskustassa soditaan

Perjantai 12. huhtikuuta 1918

Työläisperheen

”Pari puna­kaartilaista pakeni meidän kanssamme Sörnäisiä kohti. Aina kun alkoi kuulua kuula­ruiskun rätinää juoksimme porras­käytäviin suojiin ja sitten taas eteenpäin.”

Päivän

”Tänään on uusi vaihe näkyvissä. Kaduilla ovat kivääreillä varustetut naiset vahti­palveluksessa. -- Ammunta kiihtyy ja lähenee. Kello 12:50 ammuttiin tässä aivan lähellä kuula­ruiskuilla ja kivääreillä. Ihmisille tuli hirveä pako­kauhu ja sitten on ollut kadut puhtaana. Kello 1:15 [13.15] oli hurjaa rätinää ja jyskettä. Ammunta jatkuu noin kello 2:15 [klo 14.15], jolloin 20 minuutin väliaika.”

Valkoisten

”Aamu­kahvit sänkyyn Elsin luona. Sitten Peijalle lähempiä määräyksiä odottamaan. -- Koivu [teekkarien toimien yhdysmies] käski heti viedä 6 käsi­pommia pois Peijan luota + 10 kuularuisku­nauhaa (sukkanauhaa) haettava Kaivo­puistosta. Hyvä. Heti liikkeelle. Pikkutytöt ei ottaneet pommeja, sillä kadulla otettiin kiinni kaikki jolla kasseja. Haa! Yks poika tahtoi hakemaan 3000 hernettä (patruunaa) satamasta.”

Kirjailija

