Kuukausiliite

13. huhtikuuta: Punaiset antautuvat Helsingissä, ja saksalaisjoukot valtaavat keskustan – kirjailija Juhani Ah

Lauantai 13. huhtikuuta 1918

”Kehittyi mitä vaikeimpia katu­taisteluita, katoilta ampujia, aseistettuja raivoavia naisia ja kone­kivääreillä varustettuja panssari­autoja vastaan.”

Taisteluiden

”Klo 7 aamulla. Monta hetkeä en ole nuk­kunut viime yönä, ja koko ajan olen maannut vaatteissani. Vähä väliä on kuulunut kuula­ruiskun papatus Kataja­nokan sillalta. Mutta miten turvalliselta tuntuikaan nyt sen musiikin soidessa. Aamu valkeni pilvettömän kirkkaana. Saksalaiset sota­laivat peilailevat nyt avoveteen. Mutta punaiset eivät vain antaudu. - - Klo 11:n aikaa tykki­tuli jälleen kiihtyi.”

Myös

”Ihmiset pyrkivät kadulle, kun on kaunis ilma, vaan valkoi­set häätävät pois. Sörnäinen, joka on työläisten kaupungin­osa, on vielä valtaamat­ta. Juuri ammutaan tykillä kovia panoksia. Joko koeteltaneen Työväen talon [Paasitornin] mahtavia seiniä ja kuparikattoja. Aijon jo käydä senaatin taloakin katsomassa tänään.”

Kaupungille

”Tulin Tehtaan­kadun koululle. Sen portti­käytävässä näin kaatuneen puna­kaartilaisen makaavan selällään, nenäliina kasvoilla ja toinen haavan päällä, joka oli ammuttu rintaan. Joku hieno­tunteinen ihminen oli tehnyt tämän palveluksen hänelle – vaiko vain ohikulkijoille.”

Kun Helsingin

Työväen

”Hän on kai jäänyt työ­paik­kaansa pommitu­ksen takia. Mutta nyt kun odotan häntä levottomana ymmärrän, kuinka rakas hän on minulle.”

